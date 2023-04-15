Украинцы могут хорошо заработать, продав старые 50-копеечные монеты: какие ценятся

Украинцы могут обогатиться, продав старые монеты в 50 копеек. Дело в том, что некоторые их разновидности являются коллекционным, а потому нумизматы готовы платить за такие копейки большие деньги.

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Так, за за 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг можно, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", получить от 4 000 грн до 6 000 грн. Эту монету отличают:

средний зуб трезуба – он толстый;

рисунок – 17,7 мм;

гроздь №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;

гурт – гладкий.

За около 1 500 грн можно продать 50 копеек 2001 года. Такая цена обусловлена малым тиражом, которым была выпущена эта монета. Он составил всего 5 000 единиц.

"Вероятность найти монету в обращении маловероятна. [Однако] На аукционах все же были единичные случаи, когда продавали 50 копеек 2001 года, найденные в обращении", – рассказывают специалисты.

А за 50 копеек 1994 года разновидности 1.1АГм платить готовы от 2 000 грн до 4 000 грн. Такую монету можно узнать по:

маленькому отверстию в нижней части трезуба;

промежутку в виде трапеций между листком и отростком;

гурту с мелкой насечкой.

"В обращении встречается еще одна разновидность с трапециями – 2АГм, у таких 50 копеек большие отверстия в нижней части трезубца. Монету можно продать за 5-30 грн", – рассказывают специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ценятся и старые 5-копеечные монеты. К примеру, за 5 копеек 1992 года разновидности 2БАм могут заплатить от 2500 грн до 3000 грн.

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