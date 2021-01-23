Украинцы все чаще начали искать работу с ежедневной или еженедельной выплатой заработной платы. Сейчас это один из основных запросов при поиске работы.

Об этом OBOZREVATEL рассказала руководитель по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина. "Это касается как удаленной работы, например – люди сейчас активно ищут работу удаленным оператором чата и менеджером со знанием иностранных языков, так и не удалённой – судя по поисковым запросам соискателей, сейчас для них наиболее актуальны вакансии курьеров, фасовщиков и уборщиков", – поясняет аналитик.

Во времена нестабильности это логично, говорит эксперт, – многие живут от зарплаты до зарплаты. Также в Jooble заметили, что с начала карантина существенно увеличилось количество предложений по удаленной работе – сейчас работодатели преимущественно ищут людей на позиции репетиторов по иностранным языкам, редакторов текстов, копирайтеров и контент-менеджеров.

Чаще всего работодатели в качестве дополнительного бонуса предлагают:

бесплатное обучение;

офис возле метро;

корпоративные мероприятия;

скидки;

повышение зарплаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.