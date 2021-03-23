Українці повинні заплатити податки за свої квартири й машини: кому та скільки

Українці в 2021 році мають заплатити податки за свої квартири і машини. Крім того, окремо доведеться заплатити за додаткові доходи.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Податкова ставка залежить від виду отриманого доходу або об'єкта оподаткування.

дохід від незалежної професійної діяльності (перукарі, сантехніки, копірайтери тощо) – 18%;

дохід від оренди нерухомості – 18%;

прибуток від цінних паперів – 18%;

винагороди та інші виплати за договором – 18%;

подарунки і нецільова благодійність – 18%;

дохід від продажу нерухомості – 5%.

До травня кожен, хто отримав один із перерахованих вище доходів, повинен заповнити декларацію в податкову за місцем реєстрації і потім заплатити в бюджет.

Частина українців до 1 липня отримає за місцем прописки квитанції-повідомлення про необхідність сплатити податок на нерухомість. Платити потрібно за квартири, площа яких перевищує 60 квадратів, і за будинки площею від 120 квадратних метрів.

Це за умови, що одному члену сім'ї належить більше від зазначеної площі. Розмір податку – до 1,5% від мінімальної зарплати за минулий рік за кожен квадрат понад норми. Наприклад, якщо квартира площею 80 квадратних метрів, заплатити доведеться близько 1416 грн (по 70,8 грн за кожен "зайвий" квадрат).

Українці, які володіють машинами вартістю від 2,2 млн грн і віком не більш ніж п'ять років, повинні заплатити 25 тис. грн податку. На це дають 60 днів із моменту отримання квитанції.

Як ідеться в ст. 267 Податкового кодексу, квитанція надійде за місцем реєстрації. Якщо ж не заплатити протягом 60 днів, сума податку буде рости. Так, оплата в перші 90 днів – плюс 10% до штрафу, після 90 днів – 20%. Окрім того, автомобіль або інше майно можуть заарештувати (так звана податкова застава).

Користуватися машиною можна і в заставі, але продати або подарувати її не вийде. Ба більше, податківці мають право забрати автомобіль, продати його, з отриманої суми отримати платіж, а решту повернути вже колишньому власнику автомобіля. Правда, така ситуація – велика рідкість. Найчастіше боржники після податкової застави відразу ж платять за рахунками.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, як збільшиться податок на нерухомість 2021 року.

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