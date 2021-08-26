Украинцы должны заплатить налоги на машины: список хотят расширить

Украинцы ежегодно должны платить налоги на машины, стоимость которых превышает 375 минималок (2,2 миллиона гривен). Для этого Минэкономики ежегодно публикует список авто, которые соответствуют такой стоимости (марка и год выпуска). Уже с 2022-го перечень может значительно увеличится, а вместо 2,2 млн платить придется за авто, которая стоит выше 200 минималок (1,2 миллиона).

Такие нормы предусмотрены законопроектом №5600, который в первом чтении приняли депутаты Верховной Рады. Документ разработал Кабмин. Сколько и за что нужно платить:

по старым правилам: авто стоит от 375 минималок, а его возраст составляет не больше 5 лет;

по новым правилам: авто стоит от 200 минималок, а его возраст не больше 5 лет.

Ставка налога фиксированная и меняться не будет – 25 тыс. грн. Кстати, столько же придется заплатить и за квартиры, площадью от 300 квадратов и дома от 500 квадратов. Такой платеж часто называют "налог на роскошь".

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Отметим, большинство украинцев даже после принятия разработанных изменений платить за машины не будут. Для этого достаточно, чтобы автомобиль был выпущен более 5 лет назад, или же его стоимость меньше 1,2 миллиона.

Повысить налог решили из-за того, что ежегодно в Украине растет размер минималки. В результате налог на машины платит все меньше и меньше украинцев. Поступления снижаются, бюджет теряет миллионы.

Как ранее писал OBOZREVATEL: