Украинцы должны платить за каждый "лишний" квадрат жилья: какие правила в 2023-м и кого освободили от налога

Украинцы с жильем большой площади каждый год должны платить налог за каждый "лишний" квадратный метр. Однако в 2023 году от этой обязанности освобождены те, чья недвижимость расположена на территории, где в 2022-м велись военные действия либо была оккупация.

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Об говорится в законе 2142-ІХ. А размер налога и нормативы по площади жилья указаны в статье 266 Налогового кодекса Украины. Так, недвижимостью большой площади считаются частные дома от 120 кв. м и квартиры от 60 кв. м.

Как рассчитать налог на недвижимость

Ставка налога зависит от населенного пункта, так как устанавливают ее местные власти. Они могут сами определить размер налога, но он не может быть выше 1,5% минимальной зарплаты (97,5 грн в 2023 году).

Также местные власти могут увеличить "норму" по площади жилья. Например, брать налоги за квартиры площадью, превышающей не 60, а 70 кв. м.

Если предположить, что местные власти установили максимальную ставку и минимальную норму по площади, то налог за квартирку площадью в 80 квадратов составит 1950 грн. Для расчета нужно использовать такую формулу:

от фактической площади жилья отнимается нормативная площадь (например, 80 кв. м минус 60 кв. м = 20 кв. м) – это количество "квадратов", на которые начисляется налог;

полученное количество квадратных метров нужно умножить на ставку налога (в нашем примере: 20 х 97,5 = 1950) – это и будет сумма, которую нужно заплатить.

Когда платить налог за жилье

В 2023 году украинцы должны заплатить за 2022 год. Платежки на уплату налога на недвижимости должны прийти до 1 июля.

После того, как квитанция доставлена, у плательщика есть 60 дней на то, чтобы перевести средства государству. А если платежка не пришла, нужно самостоятельно обратиться в налоговую, т.к. сбои в системе не освобождают ни от уплаты налога, ни от санкций за просрочку.

Кто не должен платить налог на недвижимость

Помимо граждан, чье жилье соответствует нормам, в Украине ввели послабления из-за полномасштабной войны. Так, физлицам-владельцам жилья не начиляется налог на недвижимость за 2021 и 2022 год, если объекты недвижимости или их части:

расположены на территориях, на которых ведутся или велись активные боевые действия

расположены на территориях, находящихся в оккупации, или тех, что были временно оккупированых РФ;

стали непригодными для проживания в связи с военной агрессией России против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам, чье жилье было повреждено или разрушено из-за российской агрессии, компенсация будет предоставляться не деньгами, а в виде жилищных сертификатов. Он будет выдаваться на сумму, отражающую стоимость разрушенного жилья.

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