Украинцы должны были до 1 мая заполнить декларации: как накажут за нарушение

Украинцы, которые имели дополнительный заработок, например, от аренды недвижимости или независимой профессиональной деятельности, должны были до 1 мая заполнить декларации. Тем, кто нарушит это правило, должны будут заплатить штрафы.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. За уклонение от уплаты налогов грозит как минимум административная ответственность и штрафы, однако проконтролировать, кто и откуда получает средства, сложно. Если не подать декларацию до 1 мая, придется заплатить 51-136 грн. А за сокрытие дохода штраф может составить от 10 до 50% неуплаченной суммы (зависит от того, как долго скрывать).

Какой штраф предусмотрен:

если задержать платеж на срок до 30 дней – 5%;

если задержать на более 30 дней – 10%;

если умышленно уклоняться от уплаты – 25%;

если повторно нарушить или задержать более чем на 90 дней – 50%.

Стоит отметить, что во многих странах за неуплату налогов предусмотрена уголовная ответственность и миллионные штрафы. В Украине же физические лица массово отказываются от декларирования, а доказать такие нарушения крайне сложно.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, как увеличится налог на недвижимость в 2021 году.

Физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).