Украинцы обязаны до 1 мая подать декларации и заплатить налоги: кто не успеет, будет наказан

Украинцы обязаны до 1 мая 2021-го подать декларации о доходах за прошлый год. В них нужно указать дополнительный заработок (от независимой профессиональной деятельности, или предоставления недвижимости в аренду или, например, наследство), а после заплатить подоходный налог.

О том, сколько и за что нужно платить украинцам, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как пояснили в Государственной налоговой службе, в прошлом году подачу деклараций перенесли из-за карантина на 1 июля. В 2021-м действуют прописанные в законе правила: декларацию нужно заполнить до 1 мая, а заплатить налоги до 1 августа.

За что нужно платить:

доходы, с которых при начислении или выплате НДФЛ не удерживался;

доходы от лица, не являющегося налоговым агентом (в том числе от сдачи в аренду собственного движимого или недвижимого имущества, продажи собственного имущества, продажи собственной сельхозпродукции физическим лицам и т.д.);

наследство и подарки от лиц, которые не являются членами семьи первой и второй степени родства;

дополнительное благо, в частности, доход в виде основной суммы долга (кредита) налогоплательщика, прощенного (аннулированного) кредитором по его самостоятельному решению;

доходы от продажи инвестиционных активов;

иностранные доходы.

За большинство доходов придется заплатить налог в размере 18%. При этом, к примеру, за недвижимость предусмотрена более низкая ставка в 5%. Так, если вы сдаете квартиру в аренду и ежемесячно получаете 10 тыс. грн, вам нужно:

подать налоговую декларацию до 1 мая 2021-го;

платить за каждый месяц 1 800 грн НДФЛ (18%) и 150 грн военного сбора (1,5%);

платить нужно за квартал (три месяца). До 9 мая – 5 850 грн за первый квартал, до 9 августа за второй квартал, до 9 ноября – за третий, и до 9 февраля – за четвертый.

Вскоре существующая налоговая система может кардинально измениться. Как рассказал OBOZREVATEL глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев, ряд налогов планируют объединить.

"Что я предлагаю? У нас одна база налогообложения ЕСВ, НДФЛ, военного сбора. Мы должны объединить это в один налог. Хотим мы этого или нет, но нужно признать, что ЕСВ – это уже обычный налог. Пенсионный фонд не обеспечивает свои расходы с помощью ЕСВ, это уже не страхование. ЕСВ – это налог, его нужно объединить с НДФЛ, военным сбором, сделать единую базу налогообложения", – сказал он.

"Мы предложили уменьшить уровень налогового давления (эффективную ставку) с 34% до 30% с поэтапным снижением на один процентный пункт в течение пяти лет до 25%", – пояснил Гетманцев.

За уклонение от уплаты налогов грозит как минимум административная ответственность и штрафы, однако проконтролировать, кто и откуда получает средства, сложно. Если не подать декларацию до 1 мая, придется заплатить 51-136 грн. А за сокрытие дохода штраф может составить от 10 до 50% неуплаченной суммы (зависит от того, как долго скрывать).

Какой штраф предусмотрен:

если задержать платеж на срок до 30 дней – 5%;

если задержать на более 30 дней – 10%;

если умышленно уклоняться от уплаты – 25%;

если повторно нарушить или задержать более чем на 90 дней – 50%.

Стоит отметить, что во многих странах за неуплату налогов предусмотрена уголовная ответственность и миллионные штрафы. В Украине же физические лица массово отказываются от декларирования, а доказать такие нарушения крайне сложно.

Часть украинцев до 1 июля получит по месту прописки квитанции-уведомления о необходимости заплатить налог на недвижимость. Платить нужно за квартиры, площадь которых превышает 60 квадратов, и за дома площадью от 120 квадратных метров.

Это при условии, что одному члену семьи принадлежит больше указанной площади. Размер налога – до 1,5% от минимальной зарплаты за прошлый год за каждый квадрат сверх нормы. Например, если квартира площадью 80 квадратных метров, заплатить придется до 1 416 грн (по 70,8 грн за каждый "лишний" квадрат).

Украинцы, которые владеют машинами стоимостью от 2,2 млн грн и возрастом не больше пяти лет, должны заплатить 25 тыс. грн налога. На это дают 60 дней с момента получения квитанции.

Как говорится в ст. 267 Налогового кодекса, квитанция придет по месту регистрации. Если же не заплатить в течение 60 дней, сумма налога будет расти. Так, оплата в первые 90 дней – плюс 10% к штрафу, после 90 дней – 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать (так называемый налоговый залог).

Собранные налоги – средства, которые идут на зарплаты медикам и учителям, вакцины, ремонты дорог, школ и больниц. И от того, насколько украинцы исправно выполняют свои обязательства, зависит будущее всей страны.