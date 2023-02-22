Украинцам будут ежемесячно выплачивать 2500 грн помощи: кто может рассчитывать

Жителям Киева ежемесячно будут выплачивать от 1200 грн до 2500 грн помощи в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам". Однако претендовать на них могут не все – только определенные категории граждан.

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Как рассказали на официальном портале Киева, выплачивать помощь будут на текущие счета в банках для получения пенсий. А также на счета, открытые в банке, являющемся участником проекта "Муниципальная карта "Карточка киевлянина".

"Также льготники, получающие выплаты через "Укрпочту", смогут получить помощь в отделениях учреждения. Либо же выплаты будут доставлены вместе с пенсией", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: кроме собственно киевлян, выплаты будут также получать внутренне перемещенные лица определенных категорий, состоящих при этом на учете в органах социальной защиты Киева.

Кто может получить помощь

Материальную помощь в размере 2500 грн будут получать дети с инвалидностью подгруппы А. А также:

дети с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство, или воспитывающиеся в приемных семьях или детских домах семейного типа;

дети-сироты;

лица с инвалидностью I группы подгруппы А, размер пенсии которых (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, пенсий за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсиям, установленным законодательством) не превышает размера трех прожиточных минимумов для лиц, которые потеряли трудоспособность;

лица с инвалидностью I группы подгруппы А – получатели государственной помощи.

На 2000 грн могут рассчитывать дети с инвалидностью. А кроме того:

дети, над которыми установлена опека или забота;

лица с инвалидностью I группы, размер пенсии которых не превышает размера трех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;

лица с инвалидностью I группы – получатели государственной социальной помощи;

лица, являющиеся получателями помощи на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми. заболевание почек IV степени, на ребенка, получившего тяжелую травму, требующего трансплантации органа, паллиативной помощи и которым не установлена инвалидность.

Выплата в 1200 грн предусмотрена для лиц с инвалидностью II группы – получателей государственной социальной помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нью-Йоркская благотворительная организация в области технологической индустрии 1K объявила о предоставлении помощи в 1 тыс. долларов пострадавшим от войны украинцам. Программа рассчитана именно на семьи, поэтому одинокий человек не может получить выплату.

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