Пострадавшие от войны украинцы могут получить 1000 долларов от США: как это сделать

Нью-Йоркская благотворительная организация в области технологической индустрии 1K объявила о предоставлении помощи в 1 тыс. долларов пострадавшим от войны украинцам. При этом программа рассчитана именно на семьи, поэтому одинокий человек не может получить выплату.

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"Проект $1K для Украины – это некоммерческий коллектив, сосредоточенный на прямых связях спонсоров в США и во всем мире для помощи украинским семьям, пострадавшим от бессмысленной и бесчеловечной войны. Если мы сможем найти вам спонсора, вы получите деньги непосредственно на свою банковскую карту в гривне", – говорится на сайте организации.

Там отметили: в настоящее время помощь уже получили более 10,5 тыс. семей. Общая сумма составляет более 11 млн долларов.

Что известно о выплате

Подать заявку на выплату может как любая украинская семья, находящаяся в стране, так и выехавшая из нее в качестве беженцев. Сделать это можно здесь.

"Если будет выделена помощь, средства будут высланы в течение 1 часа", – рассказывают в $1K. В то же время они признают: иногда для поступления средств на счет может уйти несколько дней.

Сама же помощь – единоразовая. Т.е., получить ее больше одного раза нельзя.

Получат выплату не все

Как сообщили в $1K, получить выплату смогут не все желающие. Причина – большое количество нуждающихся.

"К сожалению, мы не можем гарантировать, что каждый заявитель получит помощь. Но мы делаем все возможное, чтобы поскорее помочь многим семьям", – отметили там.

Как подать заявку

Подать заявку на выплату можно здесь. Для этого следует заполнить соответствующую форму. Указать нужно:

реферальный электронный адрес."E-mail адрес лица, которое направило вас в проект $1K Украина. Укажите свою электронную почту, если вы ссылаетесь на себя", – объяснили в организации;

свой электронный адрес;

номер телефона;

имя;

фамилию;

номер банковской карты;

дату рождения;

город проживания;

адрес. "Это должен быть тот же адрес, который вы указали в своем банке. Укажите улицу, номер квартиры и город", – рассказали в $1K;

индекс;

место пребывания – в своем городе в Украине, в другом городе или же за границей;

количество детей в семье;

количество взрослых;

семейное фото – без него заявка может быть не утверждена;

ссылку на личный Instagram или Facebook;

краткую информацию о всех членах семьи (имена, возраст, род занятий и т.д.);

чем вызвана необходимость получения помощи;

на что будет потрачена выплата.

"Не отправляйте форму дважды. Если вы продолжите посылать сообщения, наша система заблокирует вас, и вы не сможете получить помощь", – подчеркнули в $1K.

На что можно тратить выплату

Как рассказали в $1K, какого-либо перечня товаров или услуг, на которые должна быть потрачена выплата, не существует. "Можно использовать деньги на любые нужды. Многие семьи используют средства на еду, одежду, аренду и эвакуацию из зоны боевых действий", – объяснили там.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Румынии действуют программы помощи от международных организаций, в частности Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Речь идет о предоставлении около 12,9 тыс. грн.

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