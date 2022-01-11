Украинцы беднеют: рост доходов не перекрывает увеличения цен на продукты и другие товары

Рост доходов украинцев не покрывает увеличения цен на товары и продукты питания. Из-за этого население страны беднеет.

Об этом, комментируя данные Госстата об уровне инфляции в Украине, сообщил у себя в Facebook глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин. Он подчеркнул: сложившаяся ситуация привела к тому, что уровень покупательной способности украинцев (в расчете на 1 жителя) является самым низким в Европе.

"Рост реальных денежных доходов населения (заработных плат, пенсий, других денежных трансфертов) за 9 месяцев 2021 г. составил лишь 3% и не смог компенсировать рост расходов населения на товары и услуги первой необходимости. В результате сбережения населения сократились на 88 млрд грн", – рассказал он.

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При этом Данилишин подчеркнул: таким образом только за января-сентябрь 2021 года Украина потеряла 2,4% ВВП. В общем же рост ВВП в 2021 году составит, по предварительным оценкам, 3,2%.

"Впрочем, это не компенсирует падения экономической активности в 2020 году (-4% в год). Это также ниже соответствующих показателей в соседних странах Восточной Европы", – констатировал он.

В Украине подорожало практически все

За год – с декабря-2020 по декабрь-2021 – инфляция в Украине составила 10%. Это – самый большой показатель с 2017 года (13,7%).

В целом же в 2021 году она установилась на уровне 9,4%. Это привело к существенному подорожанию практически всех продовольственных товаров. Прежде всего речь идет о подсолнечном масле – по сравнению с декабрем 2020 года оно подорожало на 38,8%. "Коммуналка" же за год подорожала на 9,8%.

Согласно данным Госстата, общее подорожание продуктов по сравнению с декабрем-2020 составило 10%. При чем, подорожало все, кроме фруктов (они стали дешевле на 10,2%), а также одежды и обуви (подешевели на 3,5%).

По сравнению же с ноябрем 2021 года, в декабре общее подорожание продуктов составило 1,3%. Больше всего в цене выросли яйца – на 10%. Далее идут:

овощи – 9,1%;

молоко – 3%;

хлеб – 1,9%;

хлеб и хлебопродукты – 1,8%;

макаронные изделия – 1,6%;

творог и сыр – 1,3%;

масло – 1,3%;

рыба и продукты из рыбы – 0,7%;

мясо и мясопродукты – 0,2%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ноябре 2021 года средняя зарплата в Украине составила 14 282 грн. Это на 237 грн больше, чем в октябре – тогда ее размер составил 14 045 грн.

Самые высокие официальные заработки традиционно зафиксировали в Киеве – в среднем 21 144 грн (на 663 грн больше от октябрьского уровня). Самые низкие – в Херсонской области, где в среднем зарабатывают по 11 314 грн (-157 грн).

По сравнению с аналогичным показателем в ноябре 2020 года, номинальный уровень зарплат в Украине вырос на 19,2%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) подросла на 8%.