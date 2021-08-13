Украинцу в "АТБ" дали сдачу копейкой, которая стоит 1000 грн: попасться может любому

Украинец получил вместе со сдачей в супермаркете "АТБ" монету номиналом в 1 гривню 1995 года выпуска. Такую копейку можно продать на аукционе по цене в около 1000 грн.

О своей находке обладатель монеты Николай Сичкар написал в Facebook. К слову, среди комментаторов нашлись те, кто также обнаружили монеты в одну гривню 1995 года выпуска в своих кошельках и копилках. "Только что в АТБ", – поделился своей находкой Сичкар.

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На аукционе Crafta копейку такого номинала можно продают за 1000 грн. Монета считается редкой в первую очередь благодаря году своего выпуска. Отдельные экземпляры (если гурт не соответствует году выпуска) можно продать за 14-16 тыс. грн. К примеру, на аукционе Violity, за монету за монету 1996-го (гурт 1995-го) заплатили 15,6 тыс. грн. В аукционе приняли участие 77 человек.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине за некоторые монеты номиналом 25 копеек готовы заплатить в 40 раз больше номинала – от 1000 грн. Особая монета может оказаться в кошельке или копилке любого.