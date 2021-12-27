Украинцев ждут колебания курса доллара: сколько заплатим за валюту

Последняя неделя 2021 года на валютном рынке будет волатильной – курс гривни к доллару и евро может сильно, но кратковременно колебаться. Дело в том, что западные трейдеры ушли на рождественские праздники, а значит совершать конверсионные операции стало сложнее. Доллар до Нового года будет торговаться по 27,05-27,4 грн. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности вырастет в цене до 31,15 грн.

Такой прогноз озвучил аналитик Roboforex Андрей Гойлов, говорится в материале OBOZREVATEL. При этом Вадим Иосуб из "Альпари" считает, что незначительная девальвация гривни продлится минимум несколько дней.

"На ближайшую неделю мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,25 грн. Наличный доллар в банках будет торговаться по 27,2/27,4 грн", – считает Иосуб.

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Главной причиной роста курса доллара является ожидание опережающего роста американской экономики, добавляет Сергей Родлер из TeleTrade. Согласно прогнозам, ВВП США может вырасти в четвертом квартале на 7% в годовом выражении, а, например, в Европе лишь на 2%.

По его словам, не стоит испытывать чрезмерного оптимизма на счет курса гривни. Ведь с учетом сохранения неопределенности на глобальных рынках рост доллара должен будет продолжится.

Напомним, в Украине курс доллара уверенно снижался до середины ноября. До этого периода американскую валюту продавали по 26 грн. Но затем ситуация изменилась и за считанные недели стоимость доллара достигла более 27 грн.

Такую ситуацию частично можно объяснить традиционным подорожанием доллара к концу года. Но проблема не только в необходимости погашать кредиты и тратить американскую валюту на покупку энергоресурсов. Свою роль также сыграла новостная повестка.

Уже длительный период времени крупные мировые СМИ, военные и политики обсуждают вероятность новой агрессии России против Украины. Это тоже нанесло ощутимый удар по валютному рынку.

Как сообщал OBOZREVATEL, после Нового года курс доллара может значительно вырасти. Среди аналитиков есть даже предположения, что в январе за "американца" будут просить более 28 грн.