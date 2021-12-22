Курс доллара может кардинально измениться уже после Нового года: сколько заплатим за валюту

В Украине уже в январе курс доллара может значительно вырасти. Среди аналитиков есть даже предположения, что после новогодних праздников за американца будут просить более 28 грн. Другие же эксперты верят, что валюта будет находится в относительно стабильном диапазоне. В любом случае ситуация будет зависеть от ряда факторов и событий в нашей стране.

Как и почему может измениться курс доллара, читайте подробнее в материале OBOZREVATEL.

Единого мнения относительно стоимости доллара в 2022 году у ведущих аналитиков пока нет. Например, руководитель отдела аналитики ForexClub Андрей Шевчишин считает, что в январе курс американца существенно взлетит и может подорожать на целую гривню!

И этот прогноз составлен с учетом того, что новой военной эскалации со стороны РФ все же не произойдет, а газа хватит на обеспечение потребностей страны. При этом эксперт предполагает, что первая половина января будет еще спокойной, а вот затем возможна девальвация до новой психологической отметки.

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"Январь я бы рассматривал в горизонте до 28,5 грн/$. Первая половина января обычно достаточно спокойная для рынка. Население и бизнес находятся в рождественских и новогодних отпусках. Нет особо спроса и предложения, экспортно-импортная активность низкая. В результате курс будет держаться на отметках, которые мы увидим к концу года. С небольшими несущественными колебаниями", – говорит Шевчишин.

По словам эксперта, если новостной поток относительно возможного полномасштабного вторжения РФ будет усиливаться, то это надавит на инвесторов, которые захотят выводить капитал из Украины. Соответственно, будет давление и на гривню.

Также через некоторое время украинским импортерам энергоресурсов все-таки придется осуществлять активные закупки на мировых рынках при высоких ценах на газ и уголь. Это может стать сильным дополнительным импульсом для курса.

"Если же будут усиливаться военные риски, то все будет зависеть от масштабов. Тут можно рассматривать любой курс в зависимости от того, как будут реагировать внешние инвесторы. Плюс население начнет активно снимать гривню и переводить ее в доллар, чтобы уберечься от рисков", – отметил Шевчишин.

А вот аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко придерживается другого мнения и считает, что курс доллара, вероятно, останется на отметках в 27-27,2 грн/$. По ее словам, ранее ожидалось, что ноябрьский рост американца стабилизируется в декабре, а в январе курс мог бы закрепиться на более низких уровнях.

"Такая тенденция появилась, но, как видим, на прошлой неделе опять усилились негативные ожидания. Это было связано с заявлениями президента РФ Владимира Путина об ультиматуме касательно НАТО и Украины. Сейчас сохраняется неопределенность в части российско-украинских отношений, и она не так быстро нивелируется, как ожидалось. Потому будет оказывать влияние на курс в декабре и, вероятно, в январе", – говорит Ахтырко.

По ее словам, отдельное давление на курс окажет и вопрос поставок газа. Ахтырко отмечает: если риски будут спадать, то доллар может вернуться в рамки ниже 27 грн, а если наоборот, то курс будет превышать эту психологическую отметку.

"Максимальные возможные значения курса – 27-27,2 грн/$. Пока я не вижу причин, чтобы максимум курса обновился, но это возможно в случае очень негативного развития событий", – утверждает аналитик.

В Украине курс доллара уверенно снижался до середины ноября. Еще полтора месяца назад американца продавали по 26 грн/$. Но затем ситуация изменилась и за считанные недели стоимость валюты достигла более 27 грн/$.

Такую ситуацию частично можно объяснить традиционным подорожанием доллара к концу года. И проблема не только в необходимости погашать кредиты и тратить американскую валюту на покупку энергоресурсов. Свою роль также сыграла новостная повестка.

Уже длительный период времени крупные мировые СМИ, военные и политики обсуждают вероятность военной новой агрессии России против Украины. Это тоже нанесло значительный удар по валютному рынку.