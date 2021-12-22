Курс доллара может кардинально измениться уже после Нового года: сколько заплатим за валюту

Александр Литвин
Mакроэкономика
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В январе курс доллара в Украине может резко вырасти

В Украине уже в январе курс доллара может значительно вырасти. Среди аналитиков есть даже предположения, что после новогодних праздников за американца будут просить более 28 грн. Другие же эксперты верят, что валюта будет находится в относительно стабильном диапазоне. В любом случае ситуация будет зависеть от ряда факторов и событий в нашей стране.

Как и почему может измениться курс доллара, читайте подробнее в материале OBOZREVATEL.

Что будет с долларом: есть два прогноза

Единого мнения относительно стоимости доллара в 2022 году у ведущих аналитиков пока нет. Например, руководитель отдела аналитики ForexClub Андрей Шевчишин считает, что в январе курс американца существенно взлетит и может подорожать на целую гривню!

И этот прогноз составлен с учетом того, что новой военной эскалации со стороны РФ все же не произойдет, а газа хватит на обеспечение потребностей страны. При этом эксперт предполагает, что первая половина января будет еще спокойной, а вот затем возможна девальвация до новой психологической отметки.

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"Январь я бы рассматривал в горизонте до 28,5 грн/$. Первая половина января обычно достаточно спокойная для рынка. Население и бизнес находятся в рождественских и новогодних отпусках. Нет особо спроса и предложения, экспортно-импортная активность низкая. В результате курс будет держаться на отметках, которые мы увидим к концу года. С небольшими несущественными колебаниями", – говорит Шевчишин.

Курс доллара в Украине вряд ли снизится до конца года.

По словам эксперта, если новостной поток относительно возможного полномасштабного вторжения РФ будет усиливаться, то это надавит на инвесторов, которые захотят выводить капитал из Украины. Соответственно, будет давление и на гривню.

Также через некоторое время украинским импортерам энергоресурсов все-таки придется осуществлять активные закупки на мировых рынках при высоких ценах на газ и уголь. Это может стать сильным дополнительным импульсом для курса.

"Если же будут усиливаться военные риски, то все будет зависеть от масштабов. Тут можно рассматривать любой курс в зависимости от того, как будут реагировать внешние инвесторы. Плюс население начнет активно снимать гривню и переводить ее в доллар, чтобы уберечься от рисков", – отметил Шевчишин.

Как менялся курс доллара в Украине

А вот аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко придерживается другого мнения и считает, что курс доллара, вероятно, останется на отметках в 27-27,2 грн/$. По ее словам, ранее ожидалось, что ноябрьский рост американца стабилизируется в декабре, а в январе курс мог бы закрепиться на более низких уровнях.

"Такая тенденция появилась, но, как видим, на прошлой неделе опять усилились негативные ожидания. Это было связано с заявлениями президента РФ Владимира Путина об ультиматуме касательно НАТО и Украины. Сейчас сохраняется неопределенность в части российско-украинских отношений, и она не так быстро нивелируется, как ожидалось. Потому будет оказывать влияние на курс в декабре и, вероятно, в январе", – говорит Ахтырко.

Курс может вырасти, если РФ пойдет на новую агрессию против Украины.

По ее словам, отдельное давление на курс окажет и вопрос поставок газа. Ахтырко отмечает: если риски будут спадать, то доллар может вернуться в рамки ниже 27 грн, а если наоборот, то курс будет превышать эту психологическую отметку.

"Максимальные возможные значения курса – 27-27,2 грн/$. Пока я не вижу причин, чтобы максимум курса обновился, но это возможно в случае очень негативного развития событий", – утверждает аналитик.

Доллар начал расти в ноябре. Почему?

В Украине курс доллара уверенно снижался до середины ноября. Еще полтора месяца назад американца продавали по 26 грн/$. Но затем ситуация изменилась и за считанные недели стоимость валюты достигла более 27 грн/$.

Такую ситуацию частично можно объяснить традиционным подорожанием доллара к концу года. И проблема не только в необходимости погашать кредиты и тратить американскую валюту на покупку энергоресурсов. Свою роль также сыграла новостная повестка.

Уже длительный период времени крупные мировые СМИ, военные и политики обсуждают вероятность военной новой агрессии России против Украины. Это тоже нанесло значительный удар по валютному рынку.

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