Украинцев заставят платить за пластиковые пакеты – какими будут минимальные цены

В Украине хотят официально установить минимальные цены на пластиковые пакеты. Самый маленький пакетик без ручек будет стоить не дешевле 2 грн. Речь идет о пакетах, которые сейчас могут предоставляться и бесплатно, например, в овощных отделах супермаркетов.

Нормы прописаны в проекте постановления, которое скоро рассмотрит Кабинет министров. Документ находился в повестке заседания 17 ноября, но голосование отложили, свидетельствует трансляция в YouTube. Постановление необходима для реализации закона об ограничении обращения пластиковых пакетов, который в Верховной Раде одобрили в июне-2021.

Этот закон предусматривает, что распространение пластиковых пакетов в Украине возможно только на платной основе, а минимальные розничные цены устанавливает Кабмин. В итоге правительство определило, что пакеты не могут продаваться дешевле, чем:

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за 2 грн/шт. - без ручек и боковых складок;

2,50 грн/шт. - без ручек с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3 грн/шт. - с ручками и боковыми складками.

Кабмин определил, что именно по таким ценам сейчас и продаются пластиковые пакеты. Разумеется, речь идет о тех местах, где они платные.

Минимальные цены планируют ввести с 10 декабря 2021 года, хотя закон начнет действовать с января 2022-го. Уточняется, что нормы касаются пакетов в форме "рукава", с дном, открытой горловиной и со стенками толщиной более 50 микрометров.

Кроме того, до 1 января 2023 года будут разрешены сверхтонкие пластиковые пакеты размером 225х345х450 мм – в качестве "первичной упаковки". Они предназначены для упаковки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, а также сыпучих продуктов и льда.

То есть, если покупатель приобретает сельдь или мясо, их все же упакуют в пластиковый тонкий пакет, но до 2023 года должна наработаться альтернатива. В перспективе же украинцы полностью должны перейти на сумки, бумажные и биоразлагаемые пакеты.

"Мы хотим, чтобы сначала изменения произошли на овощах, бананы можно купить и без пакетика. А дальше уже распространить метаморфозы на другие продукты" – рассказал ранее зампредседателя экологического комитета, нардеп от "Слуги народа" Александр Мариковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, вслед за ограничением использования пластиковых пакетов уже в ближайшее время могут ввести запрет на пластиковую одноразовую посуду. Ее нельзя будет не только производить, но и ввозить на территорию Украины.