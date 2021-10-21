Украинцев захотели освободить от обязательного "налога на вторую пенсию" – появилась другая идея

В Украине предложили отказаться от обязательной уплаты взносов на "вторую пенсию". Но такое послабление может коснуться только физлиц – работодатели, как и планировалось, будут обязаны платить 1% от зарплаты сотрудников. Самих же работников хотят не заставлять, а мотивировать делать отчисления.

О новой идее сообщили в Министерстве социальной политики после консультаций с Министерством финансов и миссией Всемирного банка. Возможность отказаться от "налога" на накопительную пенсию предлагают внедрить на старте работы второго уровня пенсионной системы.

Так, при внедрении накопительных пенсий предложили установить, что:

обязательные взносы в размере 1% от зарплаты сотрудника платит работодатель (за счет снижения ЕСВ);

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все застрахованные лица со своей зарплаты (или другого дохода) по умолчанию тоже платят 1%, но могут от этого отказаться ;

на счета тех, кто не отказался от добровольной уплаты взносов, государство будет перечислять дополнительные взносы, плюс еще 1%.

Предполагается, что в итоге все застрахованные украинцы смогут получать не только обычную (солидарную), но и вторую (накопительную) пенсию. Вот только ее размеры будут различаться, ведь для кого-то будет копить только работодатель (по 1% в месяц), а кто-то сможет откладывать 3% – по проценту от работодателя, от себя лично и от государства.

Если человек сначала платил взносы, а потом отказался, государство просто перестанет отправлять на его счет дополнительные деньги. Вернуться к уплате можно будет в любой момент. Тогда же восстановится и "стимулирующий взнос" от государства.

При этом пока неизвестно, согласится ли правительство на такое предложение. По нынешним законодательным инициативам, взносы должны стать обязательными для всех работающих граждан в возрасте до 50 лет. А вот украинцам старше 50 лет и так хотят оставить право выбора – для них пенсионные накопления будут добровольными.

Сейчас в Украине работает первый уровень государственной пенсионной системы – солидарный. Он предусматривает, что за пенсии нынешних стариков платят работающие граждане. Для этого собирают взносы в Пенсионный фонд, но денег хронически не хватает – даже для финансирования нищенских выплат приходится тратить средства из госбюджета.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, взносы на "вторую пенсию" нужно будет платить с 2023-го или 2024 года. Чиновница также добавила, что сейчас есть серьезный перекос в финансировании пенсий: 60% – за счет Пенсионного фонда (т.е. за счет ЕСВ) и 40% - из госбюджета (за счет плательщиков других налогов).

Как ранее писал OBOZREVATEL, для работников некоторых предприятий "вторую пенсию" могут включить в соцпакеты. Если реализация пилотных проектов будет успешной, можно будет распространить такую практику на соцработников, учителей, военных и др.