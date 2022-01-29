Украинцев ожидает взлет цен на гречку? Продукт может подорожать почти на 50%

В Украине цена гречки может вырасти более чем на 40%. Это произойдет, если Россия введет запрет на вывоз гречки, как это было с мая по сентябрь в 2021-м. При таком сценарии средняя стоимость взлетит весной аж до 70-80 грн/кг.

Об этом рассказал директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой для "Главкома". И это при том, что крупа была включена властями в список соцпродуктов с максимальной торговой наценкой до 10%.

Но если запрет на вывоз не введут, то цены останутся на прежнем уровне. Других экономически обоснованных предпосылок для столь резкого подорожания эксперт пока не видит.

"В Украине был довольно неплохой урожай, правительство в поддержку отрасли выделило 50 млн грн, это дотации 1,5 тыс. грн на гектар. Улучшается ситуация с посевными площадями: в 2020 году было 81 тыс. га, в прошлом году – 84 тыс. га. У России также был достаточный урожай для обеспечения внутреннего рынка и экспорта", – говорит Громовой.

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В 2021-м гречка в Украине значительно подорожала – до 30%. Сейчас популярную в нашей стране крупу в супермаркете можно купить в среднем за 43-52 грн/кг.

Ранее сообщалось, что несмотря на введение в Украине регулирования цен на подсолнечное масло, они не обвалились. Более того, некоторые его марки дорожают от недели к неделе.

Так, согласно данным "Минфина", в январе 2022 года среднемесячная стоимость одной из самых популярных в Украине марок масла – "Олейны" – выросла, по сравнению с декабрем, когда было введено госрегулирование.

OBOZREVATEL сообщал, что в Украине будут дорожать говядина, свинина и мясо птицы. По прогнозу ученых Института аграрной экономики, в первом полугодии 2022 года сохранится тенденция роста цен как минимум на 15-20%.