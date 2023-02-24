Украинцев "кидают на деньги" через схему с "продажами" товаров для отопления: как действуют мошенники

Украинцев обманывают мошенники под предлогом продажи через интернет-ресурсы товаров для отопления помещений. Такой случай произошел в Кременчуге (Полтавская область).

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Об этом сообщает ГУ Национальной полиции в Полтавской области. Полицейскими доказана причастность фигуранта по меньшей мере к 5 фактам мошенничества.

В случае доказательства вины судом подозреваемому грозит штраф от трех тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от 1 до 2 лет, либо же ограничение свободы на срок до 5 лет, либо лишение свободы сроком до 3 лет.

Отметим, что в Украине из-за войны в арсенале аферистов появилось еще больше схем обмана. К примеру, граждан обманывают под видом денежной помощи от государства с помощью фейковой страницы Дії. Люди вводят данные своей карты на фишинговом (подделанном мошенниками) сайте, а злоумышленники заходят в банкинг и снимают все средства.

Один из многих таких мошеннических сайтов – fourthvariety.com. Рекламируется ресурс через фейковую страницу Дії в Facebook – сообщество "Диа". Чтобы уберечься от мошенников, нужно доверять только официальным источникам (в данном случае это официальная страница Дія, Министерство цифровой трансформации Украины и т. д.).

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, покупать товары и платить за них следует только на проверенных сайтах. Перед совершением покупки рекомендуется просмотреть отзывы о реализаторе товара. Всегда отдавайте предпочтение наложенному платежу, а не предоплате.

OBOZREVATEL ранее рассказывал, что на Ивано-Франковщине мошенники обманули украинца и забрали 55 тыс. грн. Аферисты распространили информацию о якобы начислении выплат.

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