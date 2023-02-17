В Украине через фейковую Дію обманывают украинцев под видом помощи от государства: как работает схема

Украинцев обманывают мошенники под видом денежной помощи от государства с помощью фейковой страницы Дії. Люди вводят данные своей карты на фишинговом (поддельном мошенниками) сайте, а злоумышленники таким образом заходят в банкинг и снимают все средства.

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Один из многих таких мошеннических сайтов – fourthvariety.com. Рекламируется ресурс через фейковую страницу Дії в Facebook – сообщество "Діа".

Чтобы уберечься от мошенников, следует доверять только официальным источникам (в данном случае – официальной странице Дії, Министерства цифровой трансформации Украины и др.). Также нужно обращать внимание на заполненность канала, название (в данном случае ошибка в слове Дія), а также на гиперссылку.

Следует отметить, что схема с фейковыми выплатами очень популярна в Украине во время войны. К примеру, на Франковщине мошенники обманули украинца и обманули его на 55 тыс. грн. Аферисты распространили информацию о якобы начислении выплат.

В соцсети мужчина наткнулся на объявление о выплате социальной помощи для ВПЛ (внутренне перемещенных лиц). Заявитель зашел на неизвестный сайт с логотипом "єПомощь", а для регистрации предоставил реквизиты своих банковских карт, рассказывают в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что в Украине после начала полномасштабной войны изменились самые популярные схемы онлайн-мошенничества. Если до февраля-2022 года наиболее распространенным был обман в интернет-магазинах, то теперь активизировались псевдоволонтеры и подставные перевозчики. Также растет популярность фишинга.

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