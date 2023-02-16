Мошенники обманули украинца на 55 тыс. грн с помощью схемы с выплатами: как действуют аферисты

На Франковщине мошенники обманули украинца и украли у него 55 тыс. грн. Аферисты распространили информацию о якобы начислении выплат.

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В соцсети мужчина наткнулся на объявление о выплате социальной помощи для ВПЛ (внутренне перемещенных лиц). Заявитель зашел на неизвестный сайт с логотипом "єДопомога", а для регистрации предоставил реквизиты своих банковских карт, рассказывают в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.

"Вскоре с его счетов мошенники сняли более 55 тысяч гривен. Правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о мошенничестве, совершенном в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники. Санкция статьи предусматривает лишением свободы на срок от трех до восьми лет. Продолжается следствие", – отметили в полиции.

Важно: мошенники используют разные поводы для обмана украинцев. Также они могут писать о якобы начислении помощи от ООН, Европейского суда по правам человека, Красного Креста и т.д.

Как не попасть на крючок мошенников?

Получайте информацию, особенно по поводу финансовых выплат, только из официальных источников (сайтов министерств, ведомств и т.п.);

не указывайте свои персональные данные на непроверенных сайтах;

никому не сообщайте срок действия банковской карты и CVV-код;

проверяйте гиперссылку и наполнение сайта на соответствие официальным данным компаний.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что в Украине после начала полномасштабной войны изменились самые популярные схемы онлайн-мошенничества. Если до февраля-2022 года наиболее распространенным был обман в интернет-магазинах, то теперь активизировались псевдоволонтеры и подставные перевозчики. Также растет популярность фишинга.

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