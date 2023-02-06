Украинцев дурят в супермаркетах: о каких уловках нужно знать каждому 

В Украине в супермаркетах и магазинах используют целый ряд схем для того, чтобы увеличить стоимость товара или указать неправильный вес. В большинству случаев избежать обмана можно благодаря бдительности в торговом зале и на кассах.

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Как сообщают в Госпотребслужбе, закон "О защите прав потребителей" гарантирует: покупапатель имеет право на правленую информацию, в том числе и о стоимости жилья.

"Если цена, указанная на ценнике, и цена на продукцию в чеке отличается, потребитель имеет право обратиться в администрацию магазина", – отмечают в ведомстве. Если же на кассе отказываются продать товар по той цене, которая указана на ценнике, покупатель имеет право обратиться с жалобой в Госпотребслужбу.

Также используют и некоторые другие схемы:

Как взвешивают товар. По правилам магазин обязан взвешивать и продавать товар без учета тары. Для этого важно проследить, чтобы продавец сперва поставил пустую тару на весы, обнулил вес, а уже после накладывал товар на уже размещенную на весах тару. В обратном случае, к примеру, по цене колбасы вы также будете покупать одноразовую пластиковую упаковку, тару.

Еще одна хитрость: в замороженной продукции вместе с мясом, рыбой вы также покупаете намерзший на ней лед. Поэтому лучше выбирать охлажденную, а не замороженную продукции. Таким образом будет легче убедиться в свежести продукции, а также вам не придется платить за замороженную воду.

Свои хитрости есть и в небольших магазинах, на рынках. Там с помощью "регулировки" весов искусственно завышают вес товара, в результате приходится переплачивать. В оборудованных рынках чаще всего есть контрольные весы. Кроме того, также с собой можно носить кантерные весы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине супермаркеты не имеют права требовать компенсации поврежденных покупателем товаров в торговом зале. Кроме того, в супермаркетах часто обманывают покупателя надписями о том, что магазин не несет ответственности за сохранность вещей, оставленных в камерах хранения.

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