Украинцев обманывают в супермаркетах: за что обязан заплатить магазин покупателю 

В Украине супермаркеты не имеют право требовать компенсации поврежденных покупателем товаров в торговом зале. Кроме того, в супермаркетах часто обманывают покупателя надписями о том, что магазин не несет ответственности за сохранность вещей, оставленных в камерах хранения.

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Об этом говорится в разъяснении Госпотребслужбы. В случае нарушения прав украинцы имеют право жаловаться в Госпотребслужбу.

Нужно ли оставлять вещи на входе? А кто за них отвечает?

В супермаркетах часто размещают табличку о том, что супермаркет не несет ответственности за сохранность вещей в камере хранения. На самом деле это обман. Кроме того, нет и обязанности оставлять сумки, рюкзаки на ячейках.

Согласно закону Украины "О защите прав потребителей", не предусмотрена обязанность покупателей сдавать свои вещи в камеры хранения супермаркетов для реализации права на совершение покупок.

"Если вы положили вещи в камеру хранения магазина, администрация супермаркета несет полную ответственность за сохранность ваших вещей, даже несмотря на наличие объявления об обратном. Администрация берет на себя обязанность по сохранности сданных покупателями на хранение вещей. Это подтверждается выдачей покупателю номерного жетона, другого знака, удостоверяющего принятие вещи на хранение (согласно статье 937 Гражданского кодекса Украины)", – говорится в разъяснении.

То есть, если вы оставили свои вещи, а их украли, магазин обязан вам заплатить (компенсировать) потерянные вещи.

А если что-либо разбил в супермаркете, нужно ли платить?

В статье 323 Гражданского кодекса Украины отмечено, что ответственность за риск случайного уничтожения или порчи имущества несет его владелец, если иное не установлено договором. Речь идет о супермаркете.

Кроме того, рекомендуем ссылаться на часть 2 статьи 17 Закона Украины "О защите прав потребителей", согласно которой запрещается принуждать потребителя покупать продукцию ненадлежащего качества или ненужного ассортимента.

Как сообщал OBOZREVATEL, дефицит гречки Украине не грозит. По данным Минагрополитики, еще на середину ноября ее было намолочено 156 тыс. тонн. А ежегодная потребность в крупе составляет 100-110 тыс. тонн.

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