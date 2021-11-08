Украинцев уже сегодня начнут отстранять от работы и лишать зарплат: кто пострадает и что делать

С понедельника, 8 ноября, украинцев не будут допускать к работе без сертификатов о вакцинации против коронавируса. Ограничения будут действовать до окончания карантина. Тем, кого отстранят от работы, платить зарплату на протяжении этого периода тоже не будут.

Такие меры затронут только сотрудников органов местной и центральной власти, а также работников учебных заведений. Остальных граждан отстранить от работы не смогут.

Ограничения коснутся сотрудников органов местной и центральной власти, работников учебных заведений.

А вот тех, кто не попал в этот список, законно не пускать на работу не могут. О том, как и кого коснутся ограничения, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Недавно Минздрав опубликовал список граждан, для которых вакцинация является обязательной (не плутать с принудительной). Речь идет о:

работниках центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных госадминистраций и их структурных подразделений;

всех учебный заведений независимо от их формы собственности.

Представителей перечисленных сфер, согласно постановлению Кабмина, обязаны отстранить от работы, если они не сделают прививки от коронавируса.

Но на самом деле от работы отстраняют и других невакцинированных работников – и коммерческих, и коммунальных, и государственные предприятий. Ведь согласно карантинным ограничениям, которые разрабатывало правительство, в "красных" зонах многие из них могут продолжить работать лишь после прохождения полного курса прививок от COVID-19.

Возможность отстранять от работы предусмотрена законом, рассказывает OBOZREVATEL старший партнер PRAVO GARANT, глава комитета по трудовому праву Ассоциации адвокатов Украины Надежда Загрия. Перечень причин прописан в статье 46 Кодекса законов о труде. В списке хоть и не сказано о прививках, но есть сноска, что отстранение возможно и в других случаях, которые предусмотрены законодательством.

"Вместе с тем статьей 12 закона Украины "О защите населения от инфекционных заболеваний" закреплено, что сотрудники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих сотрудников и распространению инфекционных заболеваний, подлежат обязательной профилактической вакцинации", – объясняет Загрия.

Эта статья также устанавливает, что перечень таких профессий устанавливает Минздрав, что он, собственно, и сделал.

А вот что касается сотрудников, которых нет в списке министерства, то тут есть проблема. К примеру, работники сферы общепита должны быть полностью вакцинированы, если работают в "красной" зоне. Но это согласно постановлению Кабмина. А согласно закону – такая мера уже выходит за рамки, говорит Загрия. По ее словам, такое решение можно будет оспорить в суде.

Стоит обратить внимание и еще на один момент. Если есть противопоказания для вакцинации, то такой сотрудник не может быть отстранен. Но и здесь тупик: по закону работодатель не может требовать предъявить такую справку, так как эта информация защищена медицинской тайной.

"Как разъясняет постановление, начисление заработной платы в период отстранения не происходит и стаж также не учитывается" – говорит Загрия.

OBOZREVATEL также обратился за разъяснением в Государственную службу Украины по вопросам труда. Их консультант подтвердил, что после отстранения зарплата не сохраняется. А раз так, что и трудовой стаж начисляться не будет.

"Уволить вас не могут. На ваше место на время вашего отсутствия могут взять временного сотрудника по срочному трудовому договору. Но когда вы выйдете на работу, его увольняют", – отметил консультант.

В целом, стоит ожидать, что украинцы, которых отстранят от работы, будут активно судиться со своими работодателями. Но даже если служители Фемиды установят незаконные действия, то рассчитывать на какие-либо огромные компенсации противникам вакцинации ожидать не стоит. В лучшем случае суд потребует вернуть таким украинцам невыплаченную зарплату.

Однозначно, намного проще сделать прививки, чтобы не беспокоится за свою финансовую стабильность, избежать судебных тяжб и, что самое главное – защитить себя от смертельной болезни. Стоит помнить о главном – массовая вакцинация является единственным способом преодолеть эпидемию и поскорее вернуться к привычному ритму жизни.