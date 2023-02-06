Украинцам вскоре проведут самую масштабную индексацию пенсий: кто получит от 500 грн прибавки

В Украине с 1 марта проведут масштабную индексацию пенсий. В результате расчетный размер выплат (без надбавок) увеличат ориентировочно на 24%. При этом прибавку в размере 500 грн смогут получить те украинцы, у которых расчетный размер выплаты близок к минимальной выплате.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Важно отметить, что прибавка в размере 24% – ориентировочная. Точный размер вскоре должны озвучить в Минсоце. Прибавка будет самой высокой за последние годы. Так как в формуле ее расчета заложен индекс инфляции, из-за скачка цен в 2022-м значительно должны проиндексировать и пенсии в 2023-м.

Есть несколько особенностей индексации:

повышать будут те пенсии, которые рассчитаны по общему закону. Например, чиновники на пенсии надбавку не получат. При этом военным пенсионерам выплаты проиндексируют по другим правилам.

повышать будут не полный размер пенсии. Если у вас есть надбавка за стаж, или же за возраст, при повышении выплаты ее учитывать не будут. То есть повысят "голую" пенсию.

Кроме того, есть большая проблема с бюджетом Пенсионного фонда. И хотя и представители Минсоца, и даже президент Владимир Зеленский заявляли, что индексация состоится, из-за полномасштабной войны есть значительные бюджетные риски.

Индексация пенсий в марте также называется "осовремениванием". Впервые его провели еще при реализации реформы в 2017-м. Тогда приняли решение пересчитать все пенсии с учетом нового показателя средней зарплаты по стране. Далее ежегодно выплаты украинцам на заслуженном отдыхе пересчитывают и с учетом того, как поднимают зарплаты, и с учетом инфляции.

Такая индексация должна сохранить выплаты украинцев от обесценивания из-за инфляции. Это особенно важный механизм в 2023-м, так как традиционное повышения минимальной, максимальной пенсии и размера надбавки за стаж решили заморозить.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине некоторым пенсионерам могут урезать размер выплат. Речь идет о тех людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

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