В Украине вместо льгот на бесплатный проезд в общественном транспорте смогут раздавать деньги. Такая монетизация позволит уровнять права тех украинцев, которые живут в больших городах и часто пользуются троллейбусами, метро и теми, кто живет в небольших населенных пунктах.

Об этом в интервью издания РБК заявила министр социальной политики Марина Лазебная. По ее словам, министерство разработало законопроект, который предусматривает, что местные власти своими решениями определяют формы предоставления льгот на проезд, в том числе в монетизированного виде.

"Необходимо побудить местные власти внедрять средства учета фактически предоставленных льгот", – говорит Лазебная. При этом министр отметила, что этот процесс пока идет трудно.

"Но мы предложим механизмы, как монетизировать льготы на проезд, хотим дать общинам алгоритм, как это сделать. Есть 2,4 миллиона человек, которые имеют льготный проезд согласно законодательству. Мы за то, чтобы эти льготы оставались", - заявила она.

В Минсоцполитики считают необходимым договариваться по этому вопросу с председателями общин. "Мы работаем с Ассоциацией городов Украины, они поддерживают такую ​​повестку дня, но все равно вопрос пока идет тяжело", – добавила Лазебная.

Ранее OBOZREVATEL, писал о том, что Кабинет Министров утвердил решение о введении компенсации домохозяйствам, у кого установлено электроотопление после отмены дополнительной льготной цены на первые 3000 кВт часов.