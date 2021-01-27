Кабмин одобрил выделение 1,4 млрд на монетизацию льгот для домов с электрообогревом

Кабинет Министров утвердил решение о введении компенсации домохозяйствам, у кого установлено электроотопление после отмены дополнительной льготной цены на первые 3000 кВт часов.

Соответствующее решение было принято на заседании 27 января, сообщает "Украинская Правда".

"Общая сумма компенсации составляет около 1,4 млрд грн. Это будет касаться не только украинский, которые имеют электроотопление, но и многодетных семей, приемных семей, детских домов семейного типа", - сказал премьер Денис Шмыгаль.

Он отметил, что компенсации получат все пользователи электроотопления автоматически.

"Людям не нужно будет куда-то ходить, носить какие-то справки - такие компенсации должны быть и будут автоматическими, не напрягать наших граждан", - заверил он.

Напомним, с 1 января правительство отменило дополнительную льготную цену 90 коп. за кВт час на 100 кВт часов потреблении. Для всех категорий потребителей с нового года действует единая льготная цена 1,68 грн / кВт часов. Этот тариф почти вдвое ниже рыночного уровня.