Украинцам вернули выплаты 6600 грн от ООН: кто может получить и где подать заявку

В январе в Украине возобновили работу пункты регистрации для получения 6600 грн от ООН. Речь идет о разовых выплатах по 2220 грн в течение трех месяцев.

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Подать заявку на получение помощи можно в 10 областях Украины. Список обнародовал благотворительный фонд "Право на захист". Там также предупредили: на визит во многие пункты регистрации нужно записываться заранее, живая очередь часто не обслуживается.

Выплаты 6600 от ООН: категории получателей

Первое условие – отсутствие каких-либо выплат от международных организаций (например, МККК) в прошлом. Кроме того, доход получателя в месяц не должен превышать 5400 грн.

Получателями могут быть как переселенцы, так и те, кто не выезжал с территорий, где велись активные боевые действия. Человек должен относиться хотя бы к одной из социально незащищенных категорий:

семья с детьми (до 18 лет) или пожилыми людьми (старше 55 лет), в которой есть только один родитель;

семья с детьми до 18 лет, которую возглавляют пожилые люди (старше 55 лет);

семьи с одним или несколькими лицами с инвалидностью.

Пробовать подать заявку могут и другие украинцы, которые оказались в сложной ситуации. Однако выплаты им не гарантируются.

Как подать заявку на помощь от ООН

Подать документы можно только лично в специальном пункте регистрации, причем если выплата оформляется на семью, присутствовать должны все ее члены. Если человек уже ранее подавал заявление, но не получил помощи, его заявка будет все равно считаться повторной, то есть не будет обработана.

Список необходимых документов и данных:

документ, который подтверждает личность (например, паспорт);

идентификационный код (ИНН);

свидетельства о рождении детей (при наличии);

справки и другие документы, которые подтверждают льготную категорию лица;

номер телефона, который потребуется подтвердить с помощью кода из SMS;

номер банковской карты, на которую будут приходить деньги (єПідтримка не подойдет).

Где работают пункты регистрации на выплаты от ООН

Днепропетровская область

Пункты открыты в будние дни с 8 до 18 часов. Находятся они по адресам г. Днепр, ул. Староказацкая 38 и г. Кривой Рог, просп. Мира 28. Записаться можно по телефону 068 473 96 19.

Запорожская область

Пункт работает в г. Запорожье (ул. Независимой Украины 72, помещение № 154). Открыт с понедельника по пятницу, с 9 до 15 часов. Регистрация по телефону 063 387 93 16 (тоже с 9 до 15).

Кировоградская область

Подать заявку на помощь от ООН можно в г. Кропивницкий по ул. Пашутинская 31-а. Прием ведется с 9 до 18 часов, записаться можно по телефону 050 711 63 50.

Львовская область

Пункт открыл в г. Львов по ул. Стрыйская 45в (с 9:00 до 18:00). Запись ведется через Telegram-канал.

Одесская область

В регионе два пункта – в Одессе (Сабанский переулок, 3) и в Измаиле (пр-т. Мира, 9, каб. №108). Оба работают с 10 до 18.

Полтавская область

В регионе открыто два пункта: в г. Полтава (пл. Павленковская 3б, в будние дни с 9 до 17) и в г. Кременчуг (ул. Ватутина 7, 8:00-16:00 с понедельника по пятницу).

Сумская область

Зарегистрироваться можно в г. Сумы по ул. Новоместенская, 1. Прием ведется с понедельника по пятницу, с 9 утра до 6 вечера.

Харьковская область

Заявки на помощь можно подавать в Харькове по ул. Гимназическая набережная 26. Запись ведется через Telegram-канал.

Черкасская область

Пункт открыт в Черкассах по ул. Лазарева 6/1. Работает в будние дни с 9 утра до 5 вечера. Записаться можно по телефону 093 191 01 20.

Черниговская область

Пункт работает в Чернигове по ул. Пятницкая, 49 с 9 до 18 в будние дни.

По всем вопросам можно обращаться на горячую линию УВКБ ООН по телефону 0 800 307 711. Звонки принимаются в будние дни с 9:00 до 18:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в три раза увеличили выплаты по программе "муниципальная няня". Таким образом с 1 января 2023 года семьи, которые используют услуги няни по уходу за ребенком, получают ежемесячную компенсацию в 6700 грн вместо 2272 грн.

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