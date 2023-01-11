Украинцам ежемесячно будут выплачивать 6700 грн на ребенка: кто может получить

В Украине в три раза увеличили выплаты по программе "муниципальная няня". Таким образом с 1 января 2023 года семьи, которые будут использовать услуги няни по уходу за ребенком, будут получать ежемесячную компенсацию в 6700 грн вместо 2272 грн.

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"Это существенное увеличение государственной поддержки семей, где ребенок или один из родителей или опекунов имеет инвалидность. Надеемся и на то, что теперь эта программа будет активнее помогать решать проблему безработицы. Например, заключив договоры с тремя семьями, "муниципальная няня" будет гарантированно получать ежемесячно более 20 тыс. грн", – прокомментировал увеличение выплаты нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Он объяснил, что выполнять функцию муниципальной няни может любое:

физическое лицо-предприниматель (КВЭД 97.00 и/или КВЭД 88.91 (деятельность домашних хозяйств как работодателей для домашней прислуги/дневной уход за детьми));

юридическое лицо на упрощенной системе налогообложения (КВЭД 78.20 и/или КВЭД 85.10 (деятельность агентств временного трудоустройства/дошкольное образование)).

В то же время, напомнил Гетманцев, в течение января-2023 получающие компенсацию услуги "муниципальных нянь" должны подтвердить свое право на такое возмещение. Для этого нужно подать в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения соответствующие документы – в бумажной или электронной форме. Их перечень можно найти здесь.

Кто может претендовать на компенсацию услуг муниципальной няни

Программа доступна не всем украинцам. Услугами "муниципальной няни" могут воспользоваться лишь родители/опекуны ребенка до 3 лет, если:

ребенок имеет инвалидность;

один из родителей/опекунов ребенка является лицом с инвалидностью I или II группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, услуга "муниципальная няня" не заменяет других социальных выплат на ребенка и предоставляется отдельно по желанию родителей (усыновителей или опекунов). Заявление же на ее получение можно подать на сайте Минсоца. Детальнее – в материале.

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