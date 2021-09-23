Украинцам в Польше предлагают зарплату в 78 тыс. грн: кого зовут в заробитчане

Украинские водители, семейные врачи и сварщики в Польше могут зарабатывать около 78 тыс. грн. Компании открыли сотни вакансий и предлагают помочь с переездом для желающих стать заробитчанами.

Это следует из данных кадрового портала Jooble. К примеру, в центральную районную больницу в Могильно (Польша) приглашают украинца на вакансию семейный врач с зарплатой от 70 до 90 тыс. грн. График работы: 5 рабочих дней в неделю по 7,5 часов.

Обязанности:

прием пациентов, амбулаторное лечение, направление на обследование или лечение;

ведение документации;

выполнение дежурств.

Работодатель готов помочь с жильем и дать время на изучение польского языка. Также важно иметь как минимум один год опыта работы на такой же должности в Украине.

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Водитель категории СЕ может зарабатывать от 70-80 тыс. грн. К примеру, в Волыштын (Польша) приглашают украинца, который будет заниматься перевозкой товаров разных категорий. Требования:

опыт более 1 года;

виза, права категория СЕ, медицинская справка, цифровая карта тахографа, свидетельство водителя;

знание польского языка: коммуникативный;

возраст от 20 до 55 лет.

Строители в Польше могут зарабатывать 73 500 грн. Речь идет о кровельщиках, каменщиках, бетонщиках. В должностные обязанности входит: выполнение кровельных работ на различного типа строительных объектах.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Чехии для украинцев открыли сотни разных вакансий: в первую очередь в соседней стране нуждаются в разнорабочих, технических и медицинских сотрудниках. Размер зарплаты зависит от условий и может составлять до 150 тыс. грн в месяц.