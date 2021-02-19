Украинцам в июле пересчитают пенсии: кто получит на 850 грн больше

В Украине с 1 июля минимальную пенсию увеличат на 85 грн – с 1769 до 1854 грн. При этом максимальная пенсия увеличится сразу на 850 грн – до 18 540 грн.

Соответствующий перерасчет утвержден в бюджете Пенсионного фонда. Как уже писал OBOZREVATEL, всего перерасчет произойдет в пять этапов. В июле он будет связан с повышением прожиточного минимума. Вместе с тем увеличатся и надбавки за сверхнормативный стаж (они составляют 1% от минимальной пенсии за каждый год).

Согласно закону, украинские пенсионеры должны получать выплату, размер которой не меньше прожиточного минимума. Вместе с ростом последнего показателя пересчитают и выплаты. Также стоит отметь, что реальный прожиточный минимум в Украине значительно выше.

Как говорится в данных Минсоца, даже с учетом устаревшей методике расчета, прожиточный минимум должен быть почти в два раза больше, чем действующий. Минимальная пенсия устанавливается в размере прожиточного минимума для неработоспособных.

При этом в бюджет страны закладывают устаревшие цифры. Если реальный прожиточный минимум на пенсионера составляет 3370 грн, то в бюджете – всего лишь 1769 грн. Все пенсионеры, которые получают пенсию ниже реального прожиточного минимума, находятся за чертою бедности.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 марта должны провести плановый перерасчет (индексацию) пенсий. Ориентировочно каждый украинец может получить на 11% больше расчетного размера выплаты.