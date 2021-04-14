Украинцам снова раздадут по 8 тысяч гривен: Шмыгаль рассказал о дополнительных деньгах
Кабинет министров примет решение о выплате помощи в размере 8 тысяч гривен предпринимателям и их работникам.
"Правительство сегодня примет решение, которое позволит запустить механизм поддержки граждан и бизнеса, пострадавших от усиленных карантинных мероприятий в "красных зонах", – написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
По его словам, выплаты будут осуществляться автоматически после подачи заявки на портале или в приложении "Дія".
Шмыгаль отметил, что зарегистрироваться на получение помощи от государства в размере 8 тысяч гривен можно будет на следующей неделе.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал введение налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и одноразовую выплату 8 тысяч гривен. Это может привести к потерям бюджета в размере до 26,8 млрд грн (при условии трехмесячных каникул и полного закрытия ФЛП), ускоренному росту цен и подорожанию доллара.
Также Зеленский заявил, что украинцам аннулируют налоговый долг, если его сумма меньше 3,06 тысяч гривен. Новшество затронет почти 4 млн украинцев. При этом год страна может закончить с бюджетным дефицитом в 150 млрд грн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
10 декабря в Украине вступили в силу законы о введении налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и единовременной выплате в размере 8000 гривен. Закон вводит единовременную компенсацию бизнесу для возмещения уплаты единого взноса.
Размер компенсации составит среднемесячную сумму ЕСВ по расчетам последних 10 месяцев. Компенсацию получат те компании, которые реально пострадают от введения карантина. При этом компенсация не будет предоставляться, если по ЕСВ есть задолженность.