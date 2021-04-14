Украинцам снова раздадут по 8 тысяч гривен: Шмыгаль рассказал о дополнительных деньгах

Кабинет министров примет решение о выплате помощи в размере 8 тысяч гривен предпринимателям и их работникам.

"Правительство сегодня примет решение, которое позволит запустить механизм поддержки граждан и бизнеса, пострадавших от усиленных карантинных мероприятий в "красных зонах", – написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, выплаты будут осуществляться автоматически после подачи заявки на портале или в приложении "Дія".

Шмыгаль отметил, что зарегистрироваться на получение помощи от государства в размере 8 тысяч гривен можно будет на следующей неделе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал введение налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и одноразовую выплату 8 тысяч гривен. Это может привести к потерям бюджета в размере до 26,8 млрд грн (при условии трехмесячных каникул и полного закрытия ФЛП), ускоренному росту цен и подорожанию доллара.

Также Зеленский заявил, что украинцам аннулируют налоговый долг, если его сумма меньше 3,06 тысяч гривен. Новшество затронет почти 4 млн украинцев. При этом год страна может закончить с бюджетным дефицитом в 150 млрд грн.

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