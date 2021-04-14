Українцям знову роздадуть по 8 тисяч гривень: Шмигаль розповів про додаткові гроші

Кабінет міністрів схвалить рішення про виплату допомоги у розмірі 8 тисяч гривень підприємцям і їхнім працівникам.

"Уряд сьогодні схвалить рішення, яке дасть змогу запустити механізм підтримки громадян та бізнесу, які постраждали від посилених карантинних заходів у "червоних зонах", – написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, виплати здійснюватимуться автоматично після подання заявки на порталі або в застосунку Дія.

Шмигаль наголосив, що зареєструватись на отримання допомоги від держави у розмірі 8 тисяч гривень можна буде вже наступного тижня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 24 листопада анонсував введення податкових канікул для фізосіб-підприємців на час карантину й одноразову виплату 8 тисяч гривень. Це може призвести до втрат бюджету в розмірі до 26,8 млрд грн (за умови тримісячних канікул і повного закриття ФОП), прискореного зростання цін і подорожчання долара.

Також Зеленський заявив, що українцям анулюють податковий борг, якщо його сума менша ніж 3,06 тисячі гривень. Нововведення зачепить майже 4 млн українців. Водночас цей рік країна може закінчити з бюджетним дефіцитом у 150 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL: