Украинцам снова могут раздать по 8 тысяч гривен: в Кабмине назвали условия
Кабинет министров может возобновить все программы помощи предпринимателям, в том числе и выплаты ФЛП по 8 тысяч гривен.
Действия правительства будут зависеть от карантинных ограничений, которые будут применены в Украине. Об этом сообщил министр экономики Игорь Петрашко во время форума "Украина 30" в четверг, 18 марта.
"Мы будем реагировать. У нас есть наработанные инструменты. Будем действовать зависимости от ситуации. Сейчас у нас все же отдельные карантинные зоны", – отметил глава Минэкономики.
По его словам, на сегодняшний день в стране большинство областей работают нормально.
"Однако у нас все программы, которые были наработаны в прошлом году, могут и будут применены в случае, если такие расширения ограничений будут продолжаться", – резюмировал Петрашко.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал введение налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и одноразовую выплату 8 тысяч гривен. Это может привести к потерям бюджета в размере до 26,8 млрд грн (при условии трехмесячных каникул и полного закрытия ФЛП), ускоренному росту цен и подорожанию доллара.
Также Зеленский заявил, что украинцам аннулируют налоговый долг, если его сумма меньше 3,06 тысяч гривен. Новшество затронет почти 4 млн украинцев. При этом год страна может закончить с бюджетным дефицитом в 150 млрд грн.
10 декабря в Украине вступили в силу законы о введении налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и единовременной выплате в размере 8000 гривен. Закон вводит единовременную компенсацию бизнесу для возмещения уплаты единого взноса.
Размер компенсации составит среднемесячную сумму ЕСВ по расчетам последних 10 месяцев. Компенсацию получат те компании, которые реально пострадают от введения карантина. При этом компенсация не будет предоставляться, если по ЕСВ есть задолженность.