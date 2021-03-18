Украинцам снова могут раздать по 8 тысяч гривен: в Кабмине назвали условия

Кабинет министров может возобновить все программы помощи предпринимателям, в том числе и выплаты ФЛП по 8 тысяч гривен.

Действия правительства будут зависеть от карантинных ограничений, которые будут применены в Украине. Об этом сообщил министр экономики Игорь Петрашко во время форума "Украина 30" в четверг, 18 марта.

"Мы будем реагировать. У нас есть наработанные инструменты. Будем действовать зависимости от ситуации. Сейчас у нас все же отдельные карантинные зоны", – отметил глава Минэкономики.

По его словам, на сегодняшний день в стране большинство областей работают нормально.

"Однако у нас все программы, которые были наработаны в прошлом году, могут и будут применены в случае, если такие расширения ограничений будут продолжаться", – резюмировал Петрашко.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал введение налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и одноразовую выплату 8 тысяч гривен. Это может привести к потерям бюджета в размере до 26,8 млрд грн (при условии трехмесячных каникул и полного закрытия ФЛП), ускоренному росту цен и подорожанию доллара.

Также Зеленский заявил, что украинцам аннулируют налоговый долг, если его сумма меньше 3,06 тысяч гривен. Новшество затронет почти 4 млн украинцев. При этом год страна может закончить с бюджетным дефицитом в 150 млрд грн.