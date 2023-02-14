Украинцам проведут самую масштабную индексацию пенсий в марте: кто сможет получать на 2 тыс. грн больше

В Украине с 1 марта проведут масштабную индексацию пенсий. Размер прибавки для каждого будет индивидуальным. Прибавку в 1 тыс. грн смогут получить те, у кого размер пенсии превышает 4,1 тыс. грн. От 2 тыс. грн смогут получить украинцы, которые заработали на пенсию в размере 8,3 тыс. грн.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В Минсоце уже подтвердили: пенсии пересчитают с 1 марта. Формула установлена в законе и на данный момент решения о том, чтобы изменить ее, нет. Она зависит от двух факторов: как росли зарплаты и цены. Инфляция была высокой, поэтому и индексация пенсий должна быть на уровне около 24%.

Точная цифра станет известна после публикации официальной статистики. Она происходит с опозданием на квартал. то есть только в марте станет известно, как цены выросли за 2022 год. В целом повышение может коснутся около 8 млн украинцев. Это те, кто получает пенсии по общему закону.

Если украинец вышел на пенсию по особым правилам (например, работал чиновником), повышение его не коснется. Минсоц еще проводит точные расчеты, их обещают опубликовать в ближайшее время.

При этом, вероятно, украинцы получат повышение задним числом. В апреле дадут прибавку и за март, и уже повышенную пенсию. В целом для украинцев индексация в марте станет чуть ли не единственным пересмотром выплат в 2023-м.

Традиционное повышение прожиточного минимума (влияет на минимальную пенсию), которое происходит дважды в год, в 2023-м отменили из-за экономических проблем, вызванных полномасштабной войной.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что часть украинцев не сможет выйти на пенсию в 60 лет. И со временем количество таких "пенсионеров без пенсий" будет расти. Новые правила уже приняты и постепенно вступают в силу.

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