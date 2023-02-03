Большинство украинцев не сможет выйти на пенсию в 60 лет: назван переломный год

В Украине ежегодно требования к стажу увеличивается на 12 месяцев. В 2023-м для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь как минимум 30 лет стажа. До 2028-го норма составит уже 35 лет. При этом критическим станет 2025-й: с этого момента большинство украинцев не сможет выйти на пенсию вовремя.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Как рассказала ученая Лидия Ткаченко, в среднем украинцы в 60 лет имеют около 32 года стажа. Поэтому выполнить требование для выхода на пенсию вовремя в 2023-м они смогут, а вот с 2025-го наступит критический момент.

Ранее в Пенсионном фонде считали, что даже при изменении требований к стажу, около 55% украинцев все равно сможет выйти на заслуженный отдых в 60 лет. Но эти оценки были составлены еще до пандемии и полномасштабной войны. Только с началом полномасштабной войны около трех миллионов украинцев перестали платить ЕСВ, значит, им не засчитывают стаж.

Если ситуацию не изменить и требования к стажу не пересмотреть, то украинцы при формальном пенсионном возрасте в 60 лет будут вынуждены работать до 63 или даже 65 лет. Все, кто не выполнит требования по стажу, не смогут вовремя получить пенсию.

Ткаченко считает, что необходимо остановить рост требований к стажу на уровне 30 лет и при этом повысить всем пенсионный возраст до 65 лет. На такой шаг уже пошло большинство европейских стран.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине некоторым пенсионерам могут урезать размер выплат. Речь идет о тех людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

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