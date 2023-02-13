В Украине вскоре проведут самую масштабную индексацию пенсий: кто и сколько получит

Мартовская индексация, которую украинцы почувствуют на себе уже в апреле, может стать самым масштабным повышением пенсий с момента запуска механизма осовременивания. Причина – рекордная за последние годы инфляция в 2022-м, которая влияет на размер индексации. О том, кто и какую выплату может получить, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Когда пройдет индексация пенсий?

Индексация должна происходить в марте. Однако в 2023-м могут сделать исключение. На время военного положения правительству разрешили принимать решение, проводить индексацию или нет. Также, вероятно, они смогут повлиять и на особенности расчета в текущем году.

Министр соцполитики Оксана Жолнович уже заявила о том, что индексация состоится. Однако при этом не уточнила ее размер (сославшись на отсутствие статистики). А в качестве месяца индексации указала апрель. Возможно, она имела в виду что к этому моменту уже будут данные и смогут провести расчеты. Тогда в апреле можно првоести индексацию "задним числом" и сразу выплатить мартовскую прибавку и уже увеличенный апрельский размер пенсии. Однако вполне возможно, что дату индексации могли перенести.

Какой будет размер индексации?

Тут также нет точных цифр. Пока не собрали официальную статистику, все оценки могут быть только приблизительными. OBOZREVATEL подсчитал, что размер индексации составит 22% (по формуле из закона), в то же время бывший министр соцполитики Андрей Рева предположил, что речь идет о 24%.

Но Кабмин может принять решение провести частичную индексацию. В таком случае размер может быть значительно меньшим. Если же индексация будет на уровне 24%, то даже с пенсией в 4 тыс. грн можно будет рассчитывать на прибавку в 1 тыс. грн.

Кто получит индексацию и кто останется без нее?

Индексация (ее также называют осовремениванием) - самое массовое повышение пенсий. Если повышение прожиточного минимума приводит к росту всего части пенсий, то с "осовремениванием" абсолютное большинство украинцев на заслуженном отдыхе могут рассчитывать на пересчет.

Это не касается всего нескольких категорий. Среди них те, кто не заработал даже на минимальную пенсию (но все равно ее получает), или же те, кто вышел на пенсию не по общим правилам, а по специальным законам. Например, чиновники.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что часть украинцев не сможет выйти на пенсию в 60 лет. И со временем количество таких "пенсионеров без пенсий" будет расти. Новые правила уже приняты и постепенно вступают в силу.

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