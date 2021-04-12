Українцям продають фальсифікат: які продукти частіше підробляють

Молоко й молочні продукти є лідерами серед продуктів, які найчастіше фальсифікують. Наявність жирів немолочного походження – найпоширеніше порушення під час виробництва вершкового масла. На другому місці за типом порушень – невідповідність маркування. Також часто підробляють рибу і м'ясо.

Про це повідомляється на сайті Держпродспоживслужби. "Продукти харчування, які купують українські споживачі, повинні бути безпечними і відповідати всім законодавчим нормам і вимогам. Ми повинні захистити споживачів. Робота в цьому напрямі буде тільки посилюватися", – каже голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

З початку 2021-го фахівці провели 85 планових та 2908 позапланових перевірок. У результаті вилучили з обігу понад 31 тонну продуктів. Було вилучено:

молоко і молочні продукти (понад 6 тонн);

рибу (4,7 тонни);

м'ясо птиці (3,3 тонни);

м'ясо і м'ясопродукти (більше ніж 2 тонн).

Окрім того, було ухвалено 49 рішень про зупинення обігу харчових продуктів. До правоохоронних органів передано 11 справ. Виписано штрафів на суму понад 1,6 млн грн.

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