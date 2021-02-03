Украинцам приготовили новый прожиточный минимум: озвучена формула

В Украине хотят пересчитать прожиточный минимум. Он составит двукратный размер стоимости продуктовой корзины. Законопроект уже разработал и утвердил Кабинет министров.

Утвержденный бюджетом прожиточный минимум составляет 2 189 грн. При этом фактически, по данным декабря 2020-го, он составляет 3 968 грн (с обязательными платежами – 4 546 грн). Об этом говорится в публикации OBOZREVATEL.

Прожиточный минимум определяют как сумму стоимостей соответствующих наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. Такую методику активно критикуют эксперты.

"Если продукты питания можно объективно рассчитать в количественном измерении с точки зрения пользы для человека, достаточности, то остальные составляющие, непродовольственные товары и услуги, очень сложно обосновать. Сколько их нужно, на какой срок? Такие подсчеты часто и приводят к искажению реального наполнения прожиточного минимума", – говорит заведующая сектором исследований уровня жизни населения НАН Украины Людмила Черенько.

Согласно новым правилам, прожиточный минимум хотят определять так называемым нормативно-структурным методом. Это означает, что Минздрав должен утвердить новую минимально-сбалансированную продуктовую корзину. Ее стоимость будет составлять 50% размера прожиточного минимума. А весь минимум можно будет подсчитать следующим образом: стоимость "продуктовой корзины" умножить на 2.

Как сообщал OBOZREVATEL: