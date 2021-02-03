Украинцам пересчитают прожиточный минимум: как изменятся суммы и кто останется в плюсе

В Украине хотят пересчитать прожиточный минимум и отвязать его от зарплат судей, прокуроров и некоторых штрафов. Соответствующие законопроекты уже разработал и утвердил Кабинет министров, вскоре их передадут на рассмотрение в профильный комитет.

Как эти изменения отразятся на размере прожиточного минимума, и кто от этого выиграет – читайте в материале OBOZREVATEL.

Утвержденный бюджетом прожиточный минимум составляет 2 189 грн. А фактический прожиточный минимум, который ежемесячно подсчитывает Министерство социальной политики, по данным декабря 2020-го, составил 3 968 грн (с обязательными платежами – 4 546 грн).

О том, что размер установленного и фактического прожиточного минимума пора сравнять, говорят давно и политики и эксперты. Но сделать это не так просто, ведь увеличение прожиточного минимума потянет за собой увеличение пенсий, государственной социальной помощи, соцвыплат, зарплат в отдельных сферах и даже штрафов. Потому такое решение всегда откладывали "на потом".

Одно из самых важных изменений, которые сейчас предлагают в Минсоцполитики – отвязать от прожиточного минимума все, что не имеет отношения к поддержке уровня жизни. Важно понимать, что прожиточный минимум не может быть настолько большой, чтобы позволить получателям отдыхать на курортах, покупать квартиры или машины. Это сумма, которая должна дать возможность человеку, оказавшемуся в сложных жизненных обстоятельствах, не опустится ниже определенного "гуманитарного уровня".

Потому к прожиточному минимуму логично привязывать выплаты только наиболее нуждающимся в помощи категориям граждан. Для других же, по словам министра соцполитики Марины Лазебной, введут базовые величины для расчета, по которым будут считать социальные выплаты для детей и социальные выплаты населению. Так же к базовым величинам привяжут и зарплаты, которые раньше считались от прожиточного минимума, например, судей и прокуроров. Эти базовые величины будут в том же размере, что есть сейчас, но с повышением минимума они не увеличатся.

Прожиточный минимум – это расчетная величина для разного рода штрафов, сборов, платежей и взысканий. В Криминальном, Хозяйственном и Административном кодексах использование прожиточного минимума предусматривают почти 180 норм. Для всех них так же будут применять базовые величины.

"Все эти величины не должны быть привязаны к прожиточному минимуму, ведь это искажает само содержание прожиточного минимума, – говорит директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. – Прожиточный минимум должен влиять на два показателя: минимальную пенсию и социальную помощь (нетрудоспособным, трудоспособным, и детям в том числе). Потому я поддерживаю эту "отвязку". Это позволит государству устанавливать более реалистичный прожиточный минимум. Будут расти социальные выплаты без увеличения, к примеру, штрафов. Динамика увеличения минимальных показателей станет легче".

По действующим правилам, прожиточный минимум определяют как сумму стоимостей соответствующих наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. Но такую методику активно критикуют эксперты.

"Если продукты питания можно объективно рассчитать в количественном измерении с точки зрения пользы для человека, достаточности, то остальные составляющие, непродовольственные товары и услуги, очень сложно обосновать, – говорит заведующая сектором исследований уровня жизни населения НАН Украины Людмила Черенько. – Сколько их нужно, на какой срок? Такие подсчеты часто и приводят к искажению реального наполнения прожиточного минимума".

Потому прожиточный минимум хотят определять так называемым нормативно-структурным методом. Минздрав должен утвердить новую минимально-сбалансированную продуктовую корзину. Ее стоимость – это будет 50% размера прожиточного минимума. А весь минимум можно будет подсчитать так: стоимость "продуктовой корзины" умножить на 2.

Каким будет установленный размер прожиточного минимума – пока никому не известно. Он будет зависеть от того, как Минздрав изменит нормативы питания, и какая будет цена самих продуктов. Но ожидается, что сумма будет близка к фактическому прожиточному. Соответственно, примерно вдвое должна вырасти минимальная пенсия. Также увеличится размер государственной социальной помощи. Сейчас к прожиточному минимуму привязаны такие ее виды: помощь малообеспеченным семьям, беременным женщинам, не застрахованным в системе общеобязательного социального страхования, одиноким матерям, детям-сиротам, людям и детям с инвалидностью, компенсации по уходу. Как видим, статей дополнительных расходов немало. Справится ли бюджет с такой нагрузкой?

"Чтобы вы понимали, большой процент пенсионеров в Украине получает меньше 2 тыс. грн, – говорит Людмила Черенько. – Практически каждому второму пенсионеру придется серьезно повышать пенсию примерно до 4 тыс. грн. Пенсионный фонд у нас и так уже фактически в стадии банкротства и берет огромные дотации из бюджета. Повышение прожиточного минимума – это колоссальная нагрузка на ПФУ. Как это будет решаться – мне сложно сказать".

Пока в Кабмине представили только проект изменений. Как должен определяться прожиточный минимум, все еще обсуждают. Рассматривать изменения в такое большое количество положений законов, вероятно, будут небыстро. К тому же и бюджет 2021-го не был рассчитан на резкие повышения выплат. Потому в ближайший год стоит ждать лишь очередных ранее утвержденных повышений прожиточного минимума. С 1 июля 2021-го он вырастет до 2 294 грн, а с 1 декабря – до 2 393 грн.