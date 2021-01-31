Шмыгаль предложил по-новому рассчитывать прожиточный минимум в Украине

Кабинет министров Украины намерен изменить подход для подсчета прожиточного минимума в стране, чтобы от него зависел рост только основных социальных гарантий.

Об этом глава правительства Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в Facebook. Он уточнил, что Министерство социальной политики уже разработало пакет законопроектов, которые утвердил Кабмин.

"Правительство предлагает, чтобы прожиточный минимум определялся и применялся исключительно для определения основных социальных гарантий, которые являются основным источником доходов: минимальная зарплата, минимальная пенсия по возрасту, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и т.д.", – пояснил Шмыгаль.

Премьер добавил, что также предлагается внедрить нормативы для расчета социальных выплат и сборов.

"Так называемые базовые величины для: социальных выплат на детей, социальных выплат населению, денежных платежей и взысканий, административных сборов", – отметил он.

Ранее во время заседания правительства Шмыгаль пояснил, что сейчас используются нормативы, которые не соответствуют реальным потребностям граждан, поэтому необходима соответствующая реформа.

"Сегодня от прожиточного минимума зависит многое, и он подвязан не только к большому количеству социальных выплат, но и к налогам, взносам, штрафам. То есть от увеличения прожиточного минимума автоматически могут возрастать не только социальная помощь, но и разные штрафы, взносы и другие платежи, установленные в государстве", – цитирует его "Укринформ".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля 2021 года пенсионеры, которым от 75 до 80 лет, получат прибавку к выплате в размере 400 грн. Также одинокие пожилые пенсионеры смогут претендовать на повышение в размере 800 грн.