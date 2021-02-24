Украинцам подсовывают фальшивые деньги: где опасно и как выглядят

В Украине чаще всего подделывают банкноты номиналом 500 и 200 гривен. Фальшивки настолько качественно сделаны, что даже под ультрафиолетом их не всегда можно распознать.

Об этом говорится в материале "Сегодня". Подделки продают в интернете. Последний случай – силовики разоблачили семью, которая печатала фальшивки и продавала их в соцсетях. Старший инспектор департамента киберполиции Анна Селезнева рассказывает, что заказчиками были предприниматели мелкого бизнеса – маленьких лавочек. Это те магазины, где чаще всего рассчитываются только наличными.

Старший специалист отдела исследования и защиты денег Нацбанка Виталий Ковтонюк утверждает: чтобы распознать, фальшивка или нет – достаточно знать три правила.

Во-первых, на ощупь настоящая банкнота плотная. С лица гладкая, с обратной стороны шершавая.

Во-вторых, необходимо взглянуть на купюру против света. У настоящей – имеется элемент знака гривны, а у подделки он отсутствует.

В-третьих, происходит оптическое изменение элемента. Настоящий – сиреневый, при смене угла зрения – он зеленый. А у подделки этого эффекта нет.

Если нашли такую банкноту у себя в кошельке – идите в банк. Там ее отдадут на исследование. Оно бесплатное. Если банкнота настоящая – вам ее вернут. Если фальшивка – стоимость не возместят.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине резко ухудшилась ситуация с фальшивыми деньгами. Сейчас подделки составляют пятую часть теневых финансовых средств страны.

Ранее появились поддельные доллары высокого качества, которые не всегда могут распознать даже специальные аппараты. Руководство Национального банка разослало украинским финучреждениям сообщение с описанием уловок, к которым прибегли фальшивомонетчики.