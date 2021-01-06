Украинцам пересчитают зарплаты: сколько будем зарабатывать

В Украине средняя зарплата увеличится в 2021-м до 12 350 грн. С учетом роста цен доходы украинцев вырастут в текущем году на 3,8%.

Об этом говорится в прогнозе Министерства развития экономики и торговли Украины. При этом, по последним данным официальной статистики, украинцы в среднем зарабатывают 11 987 грн. По данным кадровых порталов, эта цифра находится на уровне 13 тыс. грн.

Большинство экспертов сходится во мнении: зарплаты украинцев расти будут в любом случае. К примеру, за 2021-й повышение составит 12,1%.

Как будут расти средние зарплаты, по экспертным оценкам:

в 2021-м – 13 632 грн;

в 2022-м – 15 414 грн;

в 2023-м – 17 169 грн.

Правда, здесь стоит учитывать, что инфляция будет на уровне 7,4% (показатель из госбюджета). К примеру, если вы сейчас зарабатываете 13 тыс. грн, то ваша зарплата должна составить около 14 тыс. В таком случае повышение покроет уровень инфляции, в обратном же случае реальный размер дохода снизится.

Директор по персоналу Jooble Оксана Огневая более сдержана в своих оценках. Она считает, что рынок разделится на две группы сотрудников. "В общей динамике я бы не рискнула прогнозировать рост зарплат. Скорее, рынок разделит работников на две контрастные категории: высокооплачиваемых специалистов и тех, кто готов работать "за еду". В какую категорию попадет каждый из нас – решать исключительно нам и это зависит от личной выносливости и желания развиваться", – поясняет Огневая.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине 289 голосами фракций "Слуга народа", "За майбутне" и "Батькивщина" приняли бюджет страны на 2021 год. Под давлением международных кредиторов бюджет на пенсии и зарплаты решили урезать, в то же время расходы на медицину, как того просило профильное ведомство, не повысили.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 декабря подписал Закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", который Верховная Рада приняла 15 декабря.