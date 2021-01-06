Українцям перерахують зарплати: скільки будемо заробляти

В Україні середня зарплата збільшиться в 2021-му до 12 350 грн. З урахуванням зростання цін доходи українців зростуть цього року на 3,8%.

Про це йдеться в прогнозі Міністерства розвитку економіки й торгівлі України. Водночас, за останніми даними офіційної статистики, українці в середньому заробляють 11 987 грн. За даними кадрових порталів, це число перебуває на рівні 13 тис. грн.

Більшість експертів сходиться на думці, що зарплати українців зростатимуть у будь-якому разі. Наприклад, за 2021-й підвищення становитиме 12,1%.

Як зростатимуть середні зарплати, за оцінками експертів:

у 2021-му – 13 632 грн;

у 2022-му – 15 414 грн;

у 2023-му – 17 169 грн.

Правда, тут варто враховувати, що інфляція буде на рівні 7,4% (показник із держбюджету). Наприклад, якщо ви нині заробляєте 13 тис. грн, то наступного року ваша зарплата повинна становити близько 14 тис. У такому разі підвищення покриє рівень інфляції, у зворотному ж – реальний розмір доходу знизиться.

Директорка з персоналу Jooble Оксана Огнєвая більш стримана у своїх оцінках. Вона вважає, що ринок розділиться на дві групи співробітників. "У загальній динаміці я не ризикнула б прогнозувати зростання зарплат. Швидше ринок розділить працівників на дві контрастні категорії: високооплачуваних фахівців і тих, хто готовий працювати "за їжу". У яку категорію потрапить кожен із нас – вирішувати тільки нам, і це залежить від особистої витривалості й бажання розвиватися", – пояснює Огнєвая.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні 289 голосами фракцій "Слуга народу", "За майбутнє" і "Батьківщина" ухвалили бюджет країни на 2021 рік. Під тиском міжнародних кредиторів бюджет на пенсії й зарплати вирішили урізати, тоді як витрати на медицину, як того просило профільне відомство, не підвищили.

Президент України Володимир Зеленський 25 грудня підписав Закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік", який Верховна Рада ухвалила 15 грудня.