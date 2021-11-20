Украинцам пересчитают зарплаты на 20%: кто получит самую значительную прибавку
В Украине по последним данным Госстата средняя зарплата достигла 14,2 тыс. грн. Уже в 2020-м она может вырасти на 20%. Самую большую прибавку могут получить сотрудники сферы продаж, рабочие и IT.
Как рассказал OBOZREVATEL основатель компании Performance Managment Сергей Сароян, средняя зарплата будет расти за счет позитивной динамики в отдельных сферах, однако в целом из-за инфляции говорить о том, что украинцы станут значительно богаче, не приходится.
"Сейчас готовы повышать зарплаты с целью удержания ценных сотрудников из наиболее доходных направлений: продажи и IT-технологии. Может повести и представителям рабочих специальностей, так как на фоне открытых границ их может удержать в стране лишь достойное денежное вознаграждение. Опять же речь идет скорее о точечных повышениях, а не о какой-то глобальной тенденции", – говорит эксперт.
Сдерживать рост зарплат будет рост себестоимости продукции из-за крайне высокой инфляции, что будет давить на рентабельность бизнеса. В целом, сейчас наблюдается превышение размещенных вакансий над количеством резюме: квалифицированный специалист вполне может получить 3-5 неплохих откликов, из которых сможет выбрать наиболее интересный вариант.
Это связано как с оттоком работников за границу, так и с нормализацией обстановки после неопределенности, связанной с коронавирусом. В следующем году эта динамика продолжит свое развитие.
Следует отметить, что спрос, а именно количество предложений от работодателей несколько отличается от рейтинга зарплат. Больше всего вакансий предлагают в сфере Розничная торговля – 32 тыс. объявлений, Транспорт и логистика – 24 тыс., Строительство – 18 тыс. объявлений.
Отметим, самая низкая средняя зарплата, по данным Госстата, в Черновицкой области (всего 10,9 тыс. грн). Больше всего традиционно зарабатывают в столице – 20,6 тыс. грн. Разница в средних зарплатах между Киевом и Черновицкой областью превышает 9 682 грн (за месяц она увеличилась на 182 грн).
Традиционно больше зарабатывают в крупных городах. В небольших населенных пунктах размер заработной платы может быть в разы ниже.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в 2022 году минимальную зарплату повысят лишь на 3% (или 200 грн, до 6700 грн). А вот цены в следующем году вырастут более чем на 6%.
в Украине произошел всплеск спроса на продавцов, бариста и автослесарей. Заработная плата некоторых таких специалистов может достигать около 30 тыс. грн в месяц.
украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.
в Польше число украинских заробитчан достигло исторически высокой отметки, при этом спрос на них все еще остается большим. Одна из причин: ВВП у соседей по итогам года увеличится на 11,1%, поляки активно выходят из кризиса и нуждаются в рабочей силы;
украинцев ждет масштабная проверка зарплат. Штрафы для нарушителей могут достигать 60 тысяч гривен.