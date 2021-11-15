Украинцам пересчитают зарплаты: кого ждет самая большая прибавка

В Украине в 2022 году среднюю зарплату могут повысить на 10%, а минимальную всего лишь на 3%. На самую существенную зарплату могут рассчитывать работники IT, специалисты по производству, менеджеры по продажам. В то же время реальный (с учетом инфляции) размер зарплаты бюджетников может снизиться.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Эксперт рынка труда Татьяна Пашкина утверждает, что надеяться на существенный рост доходов большинству украинцев не стоит:

"Средний коридор зарплаты, которую поднимают, это 5-10%. Очень редко – 15-20%, но это удерживающие меры, когда специалиста нужно держать двумя руками, потому что он уже почти уволился. Такие повышения – точечные. Глобального послековидного повышения зарплат, по моему мнению, пока не произойдет", – подытожила Пашкина.

Видео дня

Не смотря на общие тренды, профессиям, которые сейчас наиболее востребованных на рынке труда в Украине, повышения зарплат все-таки ожидать стоит. "У нас сложилась практика, что прежде всего поднимают зарплату тем, кто дефицитный, кого не хватает. А уже потом смотрят на тех, кому стоило б добавить эту зарплату исходя из каких-то расчетов справедливости и так далее", – говорит Пашкина.

По словам эксперта рынка, в 2022-м среди востребованных останутся работники сферы IT, специалисты по производству, менеджеры по продажам. Также зарплаты могут вырасти у рабочих, ведь часть из них, вероятно, поедут на заработки в ЕС, а это значит, что на нашем рынке их может не хватать.

Повышение зарплат в который раз обещали медикам и педагогам. Но судя по запланированному бюджетному финансированию медицины и здравоохранения, денег на существенное увеличение их дохода опять не хватит.

Информационный директор должен обеспечивать все информационные системы предприятия, медиабайер занимается размещением рекламы на информационных площадках, фрахтовый менеджер продает услуги грузоперевозок, а национальный менеджер – развивает и руководит международной компании на территории страны.

Отметим, самая низкая средняя зарплата по данным Госстата в Черновицкой области (всего 10,9 тыс. грн). Больше всего традиционно зарабатывают в столице – 20,6 тыс. грн. Разница в средних зарплатах между Киевом и Черновицкой областью превышает 9 682 грн (за месяц она увеличилась на 182 грн).

Как сообщал OBOZREVATEL:

в 2022 году минимальную зарплату повысят лишь на 3% (или 200 грн, до 6700 грн). А вот цены в следующем году вырастут более чем на 6%.