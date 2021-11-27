Украинцам пересчитают тариф на доставку газа: кому повезет больше всех

В Украине с декабря пересчитают тарифы на доставку газа. При этом уже с января некоторые украинцы смогут платить меньше, другим же придется платить больше.

Соответствующий пересмотр тарифов Нацкомиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) завершит в декабре. Облгазы (они получают плату за транспортировку голубого топлива) уже предложили свои проекты пересмотра цен: хотят поднять тарифы в разы.

Однако с такой идеей, вероятно, не согласятся в комиссии. Стоит понимать, что платежка за доставку газа зависит не только от тарифа облгаза. Так:

объем газа, который потратили с октября 2020-го по октябрь 2021-го, делят на 12 и умножают на тариф.

Видео дня

Полученная цифра - платеж за доставку голубого топлива. И те украинцы, которые с октября 2019-го по октябрь 2020-го тратили больше газа, чем за аналогичный период следующего года, суммы в платежке для них могут уменьшиться.

Это будет возможно только при условии, если облгаз не станет существенно повышать тариф (или же НКРЭКУ такое решение не согласует).

В Украине в рамках запуска "Рынка газа" приняли решение разделить компании, которые доставляют и продают олубое топливо. Это общее треование во всех странах ЕС. Теперь поставлять газ может любойе предприятие, которое имеет соответствующую лицензию. С абонплатой больше приходится платить тем, кто зимой тратит много энергоресурсов (отапливает недвижимость газовым котлом).

Как сообщал OBOZREVATEL: