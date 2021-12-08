Украинцам пересчитают пенсии: кому повысят до 6000 грн и как проведут индексацию

В Украине в 2022-м проведут серию повышений пенсий. Пересчитают минимальные и максимальные выплаты, а также повысят надбавки за стаж. В результате некоторые пенсионеры будут получать от 6000 грн.

Об этом говорится в утвержденном бюджете Украины на 2022 год. Стоит отметить, что несмотря на перерасчет абсолютное большинство украинцев на заслуженном отдыхе в 2022-м будут находиться за чертою бедности.

Украинцам, которые в результате аварии на Чернобыльской АЭС получили инвалидность, пересчитают пенсии. Соответствующий закон уже приняли, но вступит в силу он только с 1 января 2022-го. Согласано документу, увеличат минимальные выплаты для:

Видео дня

тех, кто получил первую группу инвалидности – до 6000 грн;

тех, кто получил вторую группу инвалидности – до 4800 грн;

тех, кто получил третью группу инвалидности – до 3700 грн.

С 1 марта в Украине проведут традиционную индексацию пенсий. Она коснется большинства украинцев на заслуженном отдыхе. При перерасчете повысят размер зарплаты, исходя из которого считали размер выплаты. Размер повышения для всех будет индивидуальным.

Пенсии увеличат на процент, который посчитают как половину прошлогодней инфляциии плюс половина от среднего за три года роста зарплат.

А с 1 апреля пересчитают выплаты только для тех украинцев, которые продолжили работать на пенсии. У них поменялся стаж, поэтому размер выплаты рассчитают уже исходя из обновленных показателей. Такой перерасчет происходит ежегодно.

В Украине в результате повышения прожиточного минимума минимальную и максимальную пенсии повысят дважды. В июле она увеличится с 1934 до 2027 грн, а в декабре - до 2093 грн. А максимальная пенсия соответственно увеличится до 19340 и до 20770 грн.

Повысят также и добавку за стаж сверхнормы. Она традиционно составляет 1% от минимальной пенсии.

С 1 октября вместе с повышением минималки с 2600 до 2 680 грнувеличат гарантированный размер пенсии. Это касается тех, кто достиг 65-летия и выполнил требования по стажу.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн. Теперь их минимальная пенсионная выплата не будет зависеть от размера прожиточного минимума в стране.