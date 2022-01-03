Украинцам пересчитали тариф на доставку газа с января: как узнать размер и кто заплатит на 500 грн в месяц больше

В Украине с 1 января пересмотрели стоимость доставки газа. Зависимо от объемов потребления и тарифов, некоторым компаниям придется ежемесячно платить на 500 грн больше.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Стоит отметить, что для других потребителей суммы в платежках могут даже снизиться.

Чтобы рассчитать размер абонплаты нужно знать два показателя: сколько кубометров намотал ваш счетчик с октября 2020-го по октябрь 2021-го и как изменился с 1 января тариф вашого облгаза. К примеру предположим, что с 2019-го по 2020-го вы использовали мало газа и пользовались услугами "Черновцыгаз".

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Если вы за год намотали 1200 кубометров, то ежемесячно платили за 100 кубов. Тариф составлял 2,136 грн, а ежемесячная абонплата была на уровне 213,6 грн. Допустим, что это был дом, в котором ранее вы не жили. Поэтому ежемесячное потребление могло значительно измениться. Например, вместо 100 кубов в месяц вы в среднем начали тратить 300 кубометров газа. Кроме того, тариф "Черновцыгаз" вырос до 2,568 грн. Как результат, ежемесячная абонплата с 1 января составит уже 770,4 грн. То есть почти на 500 грн больше.

Кто и какую абонплату заплатит:

"Винницагаз" – с 2,016 до 2,112 грн за куб;

"Волыньгаз" – с 1,884 до 1,884 грн за куб;

"Днепрогаз" – с 1,116 до 1,08 грн за куб;

"Днепропетровскгаз" – с 1,404 до 1,512 грн за куб;

"Криворожгаз" – с 0,612 до 0,636 грн за куб;

"Донецкоблгаз" – с 1,224 до 1,416 грн за куб;

"Мариупольгаз" – с 1,836 до 1,74 грн за куб;

"Житомиргаз" – с 2,016 до 2,04 грн за куб;

"Коростышевгаз" – с 2,100 до 2,184 грн за куб;

"Закарпатгаз" – с 2,136 до 2,388 грн за куб;

"Запорожгаз" – с 1,104 до 1,104 грн за куб;

"Мелитопольгаз" – с 2,148 до 2,208 грн за куб;

"Ивано-Франковскгаз" – с 2,148 до 2,232 грн за куб;

"Тысменицагаз" – с 2,148 до 2,388 грн за куб;

"Киевгаз" – с 0,372 до 0,384 грн за куб;

"Киевоблгаз" – с 1,740 до 1,752 грн за куб;

"Кировоградгаз" – с 1,920 до 1,788 грн за куб;

"Луганскгаз" – с 1,860 до 1,884 грн за куб;

"Львовгаз" – с 2,016 до 2,028 грн за куб;

ДГХП "Сірка" – с 1,368 до 1,452 грн за куб;

"Николаевгаз" – с 2,148 до 2,388 грн за куб;

"Одессагаз" – с 1,008 до 1,308 грн за куб;

"Гадячгаз" – с 1,992 до 2,388 грн за куб;

"Лубныгаз" – с 2,148 до 2,388 грн за куб;

"Полтавагаз" – с 2,136 до 2,112 грн за куб;

"Ровногаз" – с 2,016 до 1,848 грн за куб;

"Сумыгаз" – с 1,536 до 1,608 грн за куб;

"Тернопольгаз" – с 2,148 до 2,1 грн за куб;

"Тернопольгоргаз" – с 1,056 до 0,96 грн за куб;

"Харьковгаз" – с 2,148 до 2,388 грн за куб;

"Харьковгоргаз" – с 0,42 до 0,516 грн за куб;

"Херсонгаз" – с 2,016 до 1,944 грн за куб;

"Хмельницкгаз" – с 1,992 до 1,848 грн за куб;

"Шепетовкагаз" – с 1,308 до 1,272 грн за куб;

"Уманьгаз" – с 2,136 до 2,34 грн за куб;

"Черкасыгаз" – с 0,648 до 0,684 грн за куб;

"Черновцыгаз" – с 2,136 до 2,568 грн за куб;

"Черниговгаз" – с 1,944 до 2,112 грн за куб.

Отметим, что сумма в платежках может даже уменьшиться. Это коснется тех семей, которые:

начали экономить газ и сократили объемы потребления за год;

пользуются услугами тех облгазов, тарифы которых снизились (например, "Шепетовкагаз").

В Украине функционирует рынок газа. Любой украинец может поменять поставщика газа. Эту возможность дает, в том числе, и введение абонплаты на газ. Компании, которые продают украинцам голубое топливо и которые доставляют их, разделили. Поэтому в любой момент можно выбрать другого поставщика с другим тарифом на газ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, получатели субсидий могут не прятаться от проверочных органов – те не будут приходить к ним домой. Вместо этого проверки будут проводиться в автоматическом режиме. Заниматься этим будет новый орган – Национальная социальная сервисная служба.