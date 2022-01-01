Украинцам пересчитали абонплату на газ: сколько теперь будем платить

В Украине с 1 января повысили абонплату на газ для большинства компаний. К примеру, клиенты "Черновцыгаз" вместо 2,136 грн за доставку каждого кубометра будут платить 2,568 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.В Украине несколько месяцев обсуждали повышения платы за доставку газа. Облгазы на своих сайтах опубликовали свои расчеты, которые удивили даже профильную комиссию по вопросам энергетики и коммунальных услуг. К примеру, "Винницагаз" решила, что за каждый куб (а вернее его доставку) вместо около 2 грн они должны получать больше 4,4 грн.

Но в результате "хотелки" облгазов удовлетворили только частично. Они смогу получать за каждый кубометр всего 2,112 грн. Новые цены будут действовать уже с января 2022-го.

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Как изменились тарифы:

"Винницагаз" – с 2,016 до 2,112 грн за куб;

"Волыньгаз" – с 1,884 до 1,884 грн за куб;

"Днепрогаз" – с 1,116 до 1,08 грн за куб;

"Днепропетровскгаз" – с 1,404 до 1,512 грн за куб;

"Криворожгаз" – с 0,612 до 0,636 грн за куб;

"Донецкоблгаз" – с 1,224 до 1,416 грн за куб;

"Мариупольгаз" – с 1,836 до 1,74 грн за куб;

"Житомиргаз" – с 2,016 до 2,04 грн за куб;

"Коростышевгаз" – с 2,100 до 2,184 грн за куб;

"Закарпатгаз" – с 2,136 до 2,388 грн за куб;

"Запорожгаз" – с 1,104 до 1,104 грн за куб;

"Мелитопольгаз" – с 2,148 до 2,208 грн за куб;

"Ивано-Франковскгаз" – с 2,148 до 2,232 грн за куб;

"Тысменицагаз" – с 2,148 до 2,388 грн за куб;

"Киевгаз" – с 0,372 до 0,384 грн за куб;

"Киевоблгаз" – с 1,740 до 1,752 грн за куб;

"Кировоградгаз" – с 1,920 до 1,788 грн за куб;

"Луганскгаз" – с 1,860 до 1,884 грн за куб;

"Львовгаз" – с 2,016 до 2,028 грн за куб;

ДГХП "Сірка" – с 1,368 до 1,452 грн за куб;

"Николаевгаз" – с 2,148 до 2,388 грн за куб;

"Одессагаз" – с 1,008 до 1,308 грн за куб;

"Гадячгаз" – с 1,992 до 2,388 грн за куб;

"Лубныгаз" – с 2,148 до 2,388 грн за куб;

"Полтавагаз" – с 2,136 до 2,112 грн за куб;

"Ровногаз" – с 2,016 до 1,848 грн за куб;

"Сумыгаз" – с 1,536 до 1,608 грн за куб;

"Тернопольгаз" – с 2,148 до 2,1 грн за куб;

"Тернопольгоргаз" – с 1,056 до 0,96 грн за куб;

"Харьковгаз" – с 2,148 до 2,388 грн за куб;

"Харьковгоргаз" – с 0,42 до 0,516 грн за куб;

"Херсонгаз" – с 2,016 до 1,944 грн за куб;

"Хмельницкгаз" – с 1,992 до 1,848 грн за куб;

"Шепетовкагаз" – с 1,308 до 1,272 грн за куб;

"Уманьгаз" – с 2,136 до 2,34 грн за куб;

"Черкасыгаз" – с 0,648 до 0,684 грн за куб;

"Черновцыгаз" – с 2,136 до 2,568 грн за куб;

"Черниговгаз" – с 1,944 до 2,112 грн за куб.

Отметим, стоимость доставки газа для всех индивидуальна. И цена зависит не только от тарифа облгаза, но и от объемов потребления. Для этого объем потраченного с октября 2020-го по октябрь 2021-го газа делят на 12. Полученную цифру умножают на тариф. Эту сумму нужно платить ежемесячно, независимо от того, сколько голубого топлива вы потратили.

Ранее OBOZREVATEL публиковал полный перечень тарифов на доставку газа, действующих с января 2022 года. Следует отметить, что для нескольких компаний сумму несущественно уменьшат.