Украинцам массово подсовывают фальсификат масла: как распознать в условиях отсутствия проверок

В Украине на время военного положения отменили плановые проверки качества продуктов питания. В результате число фальсифицированной продукции только увеличилось. Дошло до того, что недобросовестные производители начали использовать известные торговые марки и названия для того, чтобы успешнее продавать фальсификат под чужим брендом.

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Самым популярным для фальсификации продуктов остается сливочное масло. Ранее его фальсификацию можно было установить с помощью лабораторного исследования, теперь же покупателям фактически остались один на один с фальсификаторами и вынуждены самостоятельно оценивать качество.

"На проверки даже не заложили деньги": почему фальсификата становится меньше

В Госпотребслужбе с началом полномасштабной войны не проводят плановые проверки качества продуктов питания. Ранее они регулярно приходили в столовые, супермаркеты, магазины и брали на исследования образцы масла. После публиковали отчета. Регулярно у львиной доли образцов находили признаки фальсификации.

Сейчас же даже деньги на лабораторные исследования Кабмин не выделил, рассказывают в ведомстве. Однак экспертиза стоила около 900 грн (это расходы на лабораторные исследования). Теперь же, чтобы сотрудники Госпотребслужбы пришли в супермаркет и взяли образец масла необходимо:

чтобы недовольный покупатель написал заявление в Госпотребслужбу (описал проблему, оставил личные данные, подписал и направил обращение в ведомство);

чиновники службы должны рассмотреть заявку и запросить разрешение на внеплановую проверку.

Несмотря на это, некоторые образцы фальсификата все-таки удается распознать. К примеру, несколько дней назад Винницкой области нашли фальсификат масла фирмы "Апрель". На упаковке указали неправильное название "Фирма Апрель", а датой производства указали 31 марта 2023 года (масло обнаружили в продаже в феврале 2023-го).

Как убедиться, что масло не фальсифицировано

Цена. Чтобы произвести кг масла, нужно 17 литров молока жирностью 5% (или 29 литров с жирностью 3%). Закупочная стоимость молока составляет 12,18 грн/кг (в одном кг 0,97 литра). То есть для производства одного кг масла нужно купить молока как минимум на 207 грн. К этому нужно добавить расходы на само производства, наценку производителя, наценку продавца. В результате окажется, что упаковка масла весом в 180 грамм не может стоить меньше 50-60 грн. При этом в интернете упаковку в 200 грамм предлагают за 38 грн (при том что только молоко при производстве такой упаковки масла должно стоить около 41 грн).

По стандартам в масле не должно быть растительных жиров. Если растительные жиры смешиваются с молочными это уже маргарин. Но производители под видом масла продают то, что на самом деле по технологии производства больше напоминает маргарин. В маргаринах жиры должны стабилизировать, а их соотношение строго нормировано.

В фальсифицированном масле используют неустановленное нормами количество растительных жиров, красителей, усилителей вкуса.

Консистенция, цвет, запах. Масло должно иметь особый молочный запах, равномерный цвет. При этом молочный жир твердый (в отличие от растительного), поэтому настоящее охложденное масло можно нарезать нажом. Если же это фальсификат, вероятнее всего, продукт не будет твердым.

Как ранее писал OBOZREVATEL, согласно стандартам маслом можно называть только тот продукт, который на 100% состоит из молочных жиров. При добавлении растительного жира необходимо провести стабилизацию, а сам продукт называть "маргарином".

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