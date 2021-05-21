Украинцам дважды пересчитают пенсии: кому и на сколько повысят выплаты

Министерство социальной политики планирует завершить индексацию пенсий и пересмотреть часть выплат из-за увеличения прожиточного минимума. В октябре ожидается повышение пенсий для пенсионеров старше 75 лет.

"Следующий перерасчет пенсий произойдет в июле. Будет две программы: первая связана с пересмотром прожиточного минимума", – заявила министр социальной политики Марина Лазебная. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на Facebook.

"Вторая – новая: когда мы проанализировали списки людей, которые подпадают под индексацию, вышло, что примерно полмиллиона человек не входят в эту программу. Это люди, которым пенсии были назначены в 2019-20 годах", – добавила Лазебная.

По ее словам, эти пенсионеры получат надбавку к ежемесячной пенсии в 100 грн. В то же время в октябрьский пересмотр для граждан старше 75 лет доплаты могут повысить до 400 грн.

Напомним, в Украине с 1 марта начнут проводить ежегодную индексацию пенсий. В этом году размер прибавки составит до 11%. Часть пенсионеров не получит ничего, другие же могут рассчитывать на прибавку в размере более 1 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.